Haberler

Mahmut Arıkan: "Orman yangınlarından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz"

Mahmut Arıkan: 'Orman yangınlarından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Muğla, Antalya, Balıkesir ve Çanakkale'de devam eden orman yangınları nedeniyle geçmiş olsun mesajı yayımladı.

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Muğla, Antalya, Balıkesir ve Çanakkale'de devam eden orman yangınları nedeniyle geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Mahmut Arıkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Muğla, Antalya, Balıkesir, Çanakkale... Ülkemizin dört bir yanında devam eden orman yangınlarını büyük bir üzüntüyle takip ediyoruz. Yangınlardan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yangınların bir an önce kontrol altına alınmasını temenni ediyorum. Yeşil vatanımızı korumak için alevlerle göğüs göğüse mücadele eden tüm kahramanlarımıza minnettarız. Rabbim ülkemizi her türlü afetten muhafaza eylesin."

Kaynak: ANKA
İran'ın en güçlü silahı savaş meydanına indi! ABD uçakları vuruldu, çok sayıda asker öldürüldü

İran'ın en güçlü silahı savaş meydanına indi! ABD uçakları vuruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir insan bunu nasıl yayınlar? Yine TikTok yine rezillik

Bir insan bunu nasıl yayınlar? Yine TikTok yine rezillik
Kırmızıda geçti, 112 kilometre hızla çarptı! Anne-kızın hayatını kaybettiği anlar kamerada

Kırmızıda geçti, 112 kilometre hızla çarptı
'Daltonlar' ve 'Sercan Sayal' suç örgütlerini övenlere operasyon: 5 gözaltı

Vatandaşın korkulu rüyası olan örgütleri övdüler: Çok sayıda gözaltı

Acun Ilıcalı büyük müjdeyi verdi: Uçağımı yolladım, bu akşam İstanbul'a getireceğiz

Büyük müjdeyi verdi: Uçağımı yolladım, bu akşam İstanbul'a getireceğiz
Merkez Bankası'ndan 16 yıl sonra bir ilk

Merkez'den 16 yıl sonra bir ilk!
Terör örgütü PKK: Öcalan devreye girmeden çıkan yasanın gerekliliğini yerine getirmek mümkün değildir

Yasanın çıkmasına günler kala PKK'dan tuhaf açıklama: Mümkün değil
Esenyurt’ta yolda bulduğu kartla 10 bin liralık alışveriş yapan şüpheli kamerada

Sokakta buldu, gönlünce harcadı! Soğukkanlılığı pes dedirtti