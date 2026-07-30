Mahmut Arıkan: 'Orman yangınlarından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz'

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Muğla, Antalya, Balıkesir ve Çanakkale'de devam eden orman yangınları nedeniyle geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Mahmut Arıkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Muğla, Antalya, Balıkesir, Çanakkale... Ülkemizin dört bir yanında devam eden orman yangınlarını büyük bir üzüntüyle takip ediyoruz. Yangınlardan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yangınların bir an önce kontrol altına alınmasını temenni ediyorum. Yeşil vatanımızı korumak için alevlerle göğüs göğüse mücadele eden tüm kahramanlarımıza minnettarız. Rabbim ülkemizi her türlü afetten muhafaza eylesin."

Kaynak: ANKA