Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan, Batı Şeria'da yerleşim faaliyetleri ve yerleşimci saldırılarını durdurma çağrısı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, işgal altındaki Batı Şeria'da yeni yasa dışı yerleşim birimlerinin inşası ve mevcut yerleşimlerin genişletilmesi ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarının durdurulması için İsrail hükümetine baskı yapılması çağrısı yaptı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre Abbas, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Filistin Devlet Başkanlığı Sarayı'nda ortak basın toplantısı düzenledi.

Abbas, "ulusal Filistin kurumlarını baltalamayı, yasa dışı yerleşim yerlerini genişletmeyi ve Yahudi yerleşimci terörizmi yoluyla iki devletli çözümü yok etmeyi durdurması, alıkonulan Filistin vergi gelirlerini serbest bırakması ve Hristiyanlar ile Müslümanlara ait kutsal mekanlara yönelik saldırılarına son vermesi" için İsrail'e uluslararası baskı uygulanması gerektiğini vurguladı.

Bu bağlamda Abbas, Filistin'in uluslararası hukuka ve Arap Barış Girişimi'ne uygun adil bir barışa ulaşmak amacıyla ABD Başkanı Donald Trump, arabulucular ve uluslararası ortaklarla çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.

Abbas ayrıca, Yunanistan'ın Avrupa Birliği'nin (AB) desteğiyle bölgede ve dünyada barış ve istikrarın sağlanmasında oynayabileceği önemli role dikkat çekti.

ABD Başkanı'nın planının ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Kasım ayında kabul edilen 2803 sayılı kararının, Gazze Şeridi'ndeki saldırıların sona erdirilmesi için derhal uygulanmasının aciliyetini yineledi.

Abbas, Gazze'de kalıcı ateşkes sağlanması, gıda, ilaç ve barınma malzemeleri başta olmak üzere insani yardımların derhal ulaştırılması, zorla yerinden edilmenin önlenmesi, İsrail güçlerinin geri çekilmesi, Filistin hükümetinin ve ulusal güvenlik güçlerinin sorumluluklarını tam olarak yerine getirebilmesinin sağlanması ve yeniden imar çalışmalarının hızlandırılması çağrısında bulundu.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis ise, "Bugün bu son derece önemli konuları ele almak ve Yunanistan'ın Orta Doğu'da diyalog, istikrar ve barışa olan sarsılmaz bağlılığını yeniden teyit etmek için bir araya gelmekten memnuniyet duyuyorum." dedi.

Gazze'deki sivil can kayıpları ile tüm masum kurbanlar ve ailelerinin yaşadığı acılar için en derin taziyelerini dile getiren Miçotakis, sivillerin korunması ile uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuka saygının, ülkesinin tüm taraflarla temaslarında temel bir ilke olduğunu belirtti.

Yunanistan'ın uluslararası ortaklarla işbirliği içinde Gazze Şeridi'ne insani yardım malzemelerinin ulaştırılmasına destek verdiğini kaydeden Miçotakis, "Ortaklarımızla her zaman koordinasyon içinde katkı sunmaya hazırız." ifadesini kullandı.

Miçotakis, 20 maddelik barış planının sahadaki acil ihtiyaçları karşılamak için güvenilir ve uygulanabilir bir çerçeve sunduğunu belirterek, asıl zorluğun bu planın uygulanmasına yönelik adımların atılması ve aynı zamanda güvenilir bir siyasi ufkun oluşturulması olduğunu söyledi.

Ülkesinin, hem Filistinliler hem de İsrailliler için adil ve kalıcı bir barışın temeli olarak, uluslararası hukuk ve ilgili BM kararlarına uygun iki devletli çözüme olan güçlü desteğini yineleyen Miçotakis, Yunanistan'ın güvenilir ve saygın bir aktör olarak bu süreçte üstlenebileceği rolden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bölge ülkesi olarak Orta Doğu'yu yakından tanıdıklarını vurgulayan Miçotakis, Yunanistan'ın bu fırsatı değerlendirerek kalıcı ve istikrarlı bir barışa ulaşılması için elinden geleni yapmaya devam edeceğini ifade etti.

Miçotakis ayrıca, Yunanistan'ın Filistin Yönetimi'ne desteğini yineleyerek, hayata geçirilen temel reformları memnuniyetle karşıladıklarını ve Filistin'in kurumsal ve operasyonel kapasitesinin geliştirilmesi için her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını söyledi.