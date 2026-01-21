Haberler

"Çiftçinin Anası Ağlıyor" Diyen Çiftçi Beraat Etti... Mahkeme, Sözleri "Eleştiri Hakkı ve Düşünce Özgürlüğü" Kapsamında Değerlendirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Karacabey ilçesinde çiftçilik yapan Sinan Çiftçi, 'Bugün çiftçinin anası ağlıyor' ifadesi nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla yargılandı ve beraat etti. Mahkeme, sözlerinin eleştiri ve düşünce hürriyeti kapsamında olduğunu belirtti.

(BURSA) - Karacebey 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Bursa'da çiftçilik yapan Sinan Çiftçi hakkında "Bugün çiftçinin anası ağlıyor" şeklindeki sözleri nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan açılan davada beraat kararı verdi. Kararda, çiftçinin sözlerinin "ağır eleştiri ve nezaketsiz hitap tarzından ibaret olduğu, eleştiri hakkı ve düşünce açıklama hürriyeti kapsamında kaldığı" vurgulanarak, hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı kaydedildi.

Bursa Karacabey'de çiftçilik yapan Sinan Çiftçi hakkında, önceki yıl ağustos ayında bir bölümü Tiktok isimli sosyal medya uygulamasında yayınlanan "Bugün çiftçinin anası ağlıyor" şeklindeki ifadeleri nedeniyle, "Cumhurbaşkanının onur, şeref ve saygınlığını rencide edici beyanlarda bulunarak saldırılarda bulunduğu" iddiasıyla iddianame hazırlanmiş, 4 yıl 8 aya kadar hapsi cezası istenmişti. Çiftçi hakkında "belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmayı" düzenleyen TCK'nın 53. maddesinin de uygulanması talep edilmişti.

Savcı cezalandırma istedi, mahkeme beraat kararı verdi

Karacabey 1. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmalar sırasında da "Sayın Cumhurbaşkanım" diye hitap ettiğini hakaret kastının bulunmadığını belirten Sinan Çiftçi beraatını talep etti. Savcı iddianame doğrultusunda sanığın cezalandırılmasını istedi. Mahkeme, Sinan Çiftçi'nin beraatına karar verdi.

Kararda, çiftçinin sözlerinin "ağır eleştiri ve nezaketsiz hitap tarzından ibaret olduğu", "eleştiri hakkı ve düşünce açıklama hürriyeti kapsamında kaldığı" vurgulanarak, hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı kaydedildi.

Karara göre, 45 bin liralık avukatlık ücreti Hazine'den alınarak çiftçiye verilecek, yargılama giderlerinin kamu üzerinde bırakılacak.

"Bugün çiftçinin anası ağlıyor"

Bir dönem AK Partili Burhan Kuzu'nun da danışmanlığını yapan ve Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Akhisar köyünde tarım ile uğraşan Sinan Çiftçi, geçen yıl ağustos ayında diğer çiftçiler gibi sıkıntılarını ANKA Haber Ajansı'na anlatmıştı. Ürünlerinin tarlada kaldığını belirten Çiftçi, iktidara yönelik eleştirilerini sıraladıktan sonra "Bugün çiftçinin anası ağlıyor" ifadesini kullanmıştı. Hakkında yöneltilen suçlamaya ilişkin konuşan Sinan Çiftçi, "Çiftçinin, üreticinin alın terinin hakkını savunmanın suç olduğu şaka gibi bir dönemde yaşıyoruz. Siyasi parti liderleri, gazeteciler içeride. Kim konuşuyorsa, kim eleştiriyorsa içeride. Benim suçum ne? Yazın 40 derece sıcakta tarlada çalışıp gözü gibi bakıp büyüttüğü domatesi, karpuzu tarlada kalan ve bir dönümde en az 20 bin lira zarar eden çiftçinin hakkını savunmak" ifadelerini kullanmıştı.

İddianamede ise Sinan Çiftçi'nin Tiktok paylaşımında yer alan aynı yöndeki eleştirilerine yer verilmiş, bu ifadelerin "Cumhurbaşkanına hakeret" suçunu oluşturduğu savunulmuştu.

Kaynak: ANKA / Güncel
Trump'ın Gazze Kurulu davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt: Hakan Fidan katılacak

Trump'ın davetine Erdoğan'dan yanıt! İşte ülkemizi temsil edecek isim
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayrağımıza uzanan kirli elleri bulup hesap soracağız

Bayrağımıza el uzatan alçaklara gereken cevabı verdi
Bahçeli: DEM Parti, Türk bayrağının indirilmesinden birinci derecede sorumludur

Bayrağa saygısızlıkta resti çekti! İki ismi sorumlu tuttu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Togg'dan düşük bütçeli vatandaşları sevindirecek hamle

Togg'dan düşük bütçeli vatandaşları sevindirecek hamle
ABD'nin ardından YPG/PKK'ya bir darbe daha: Kürtlere yük oldu

ABD'nin ardından YPG'ye bir darbe de Barzani'den
Testi pozitif çıkan Ezgi Eyüboğlu sessizliğini bozdu

Testi pozitif çıkan ünlü isim sessizliğini bozdu
Murat Dalkılıç, ChatGPT'yi sildi: 'Zarardayım, böyle bir yalancı yok'

Murat Dalkılıç, ChatGPT'yi sildi: "Zarardayım, böyle bir yalancı yok"
Togg'dan düşük bütçeli vatandaşları sevindirecek hamle

Togg'dan düşük bütçeli vatandaşları sevindirecek hamle
Tuba Büyüküstün'ün ikiz kızları 14 yaşına girdi! Baba Onur Saylak'tan duygusal paylaşım

İkizler 14 yaşında oldu! Babadan duygusal paylaşım
İran'dan sert uyarı: Hamaney'e saldırı olursa cihat ilan ederiz

Tahran yönetimi gözünü kararttı: Bunu yaparlarsa cihat ilan ederiz