Mahkeme Yenidoğan Çetesi davasının 14. duruşmasında 2 sanığın tahliyesine karar verdi

KAMUOYUNDA 'Yenidoğan Çetesi' davası olarak bilinen, bebek hastaları önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 10'u tutuklu 62 sanığın yargılandığı davanın 14'üncü duruşması görüldü. Mahkeme heyeti, ara kararında doktorlar Rıza Keykubad ve Zeki Ötünç'ün tahliyesine hükmetti. Duruşma 26 Ocak'a ertelendi.

Yenidoğan Çetesi davasının duruşması, Bakırköy 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başladı. Duruşmaya tutuklu sanık Fırat Sarı ve bazı tutuksuz sanıkların yanı sıra taraf avukatları katıldı. Bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya bağlandı. Duruşma, tutuklu sanık Fırat Sarı'nın savunmasıyla başladı.

'TÜRKİYE'DE İYİ BİR SAĞLIK SİSTEMİNİN OLDUĞUNU İFADE ETMEYE ÇALIŞTIK'

Tutuklu sanık Fırat Sarı, "Bu dosyanın bir bağlamı var. Bugüne kadar söylediğim hiçbir şey geçen zaman süresince yalanlanmadı, aksine doğrulandı. SGK'yı dolandırmadığımızı, bebek ölümlerinin olmadığını, hekimlerin böyle bir amaç taşımadığını ve bir örgüt olmadığını söyledim. Bu dosyanın kolektif bir iş olduğunu, amaçlarının mevcut siyasi iktidarı zor duruma düşürmek olduğunu söyledim. Buradaki bütün ifadelerimizde ve savunmalarımızda Türkiye'de iyi bir sağlık sisteminin olduğunu ifade etmeye çalıştık. Ergenekon davası yaşandı. İnsanlara atılan iftiralar, yazılan yanlış ve kasıtlı bilirkişi raporları sonradan açığa çıkıyor. Ben size neyi yanlış yaptığımı da söyledim, neleri doğru yaptığımızı da söyledim. Bu davanın arkasında kolektif var. İlk duruşmada buraya giremedik. İnsanlar pankart açtı. Bunu aslında sağlık sistemi için açtılar" dedi.

'BEBEKLERE OTOPSİ YAPILMASINI İSTİYORUM'

Tutuklu sanık Sarı, "Tıbbi bilirkişilikten bahsetmek istiyorum. Kamuda çalışan her hekim tıbbi bilirkişidir. Tıbbi bilirkişilik yetisini 3'üncü sınıfta ATK dersinde alıyoruz ve bilirkişi oluyoruz. Bebeklere otopsi yapılmamış, hiçbir belge yok. Siz ATK'ya yazı yazdınız, çok güzel sorular sordunuz. ATK, hipotezlerle bir rapor hazırlandığını çok net bir biçimde söylüyor. Ben raporları tek tek inceledim. Raporlar iki ayrı şablon halinde. Çorlu Reyap Hastanesi dışında bebeklerin öldüğü diğer hastanelerin hepsinde yenidoğan uzmanı vardı. Bu uzmanlar dosyada tanık olarak dinlenmedi. Bu olaylarda kamunun hastanelerine dair hiçbir kusur bulunmadı. Bu operasyondan sonra Türkiye'de bebek ölümleri arttı. Bu, çok yanlış yönetilen soruşturmadan dolayı. Ben iki saatten fazla uyumadım. Beni aradıklarında saat kaç olursa olsun gitmeye çalışırdım. Biz birilerinin kariyer hesaplarına kurban olduk. Kaşif Kozınoğlu'na 14 yıl sonra otopsi yapıldı. Bu bebeklere de otopsi yapılsın. Bebeklere otopsi yapılmaması benim hatam değil. Bu dosya otopsisiz olmaz. Tamamen delil karartmak için otopsi yapılmamış. Bu bebeklerin tıbbi nedenlerle hayatlarını kaybetmedikleri ortaya çıkacaktı. Rapora itiraz ediyorum. Bağımsız bir mütalaa alınmasını ve bebeklere otopsi yapılmasını istiyorum. Ne ise ortaya çıksın" dedi.

2 SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, doktorlar Rıza Keykubad ve Zeki Ötünç'ün tahliyesine karar verdi. Mahkeme, diğer tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme, duruşmanın bundan sonraki celselerinin Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu kampüsündeki duruşma salonunda yapılmasına karar vererek duruşmayı 26 Ocak'a ertelendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı