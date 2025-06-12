Mağrip Direniş Konvoyu Misrata'ya Yola Çıktı

Mağrip Direniş Konvoyu Misrata'ya Yola Çıktı
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Gazze'deki ablukayı kırmak üzere yola çıkan Mağrip Direniş Konvoyu, Libya'nın Zliten kentinden Misrata'ya doğru hareket etti. 120 araç ve 12 otobüsten oluşan konvoyda, Tunus, Cezayir, Fas ve Moritanya'dan gelen yaklaşık 2 bin aktivist yer alıyor. Konvoy, Mısır'a ulaştığında çeşitli ülkelerden gelen aktivistlerle buluşması bekleniyor.

Gazze'deki ablukayı kırmak için yola çıkan Mağrip Direniş Konvoyu geceyi geçirdiği Libya'nın Zliten kentinden Misrata'ya doğru yola çıktı.

Libya'nın Zliten kentinde geceleyen Mağrib Direniş Konvoyu sabah saatlerinde yolculuk için hazırlıklarını tamamladı.

Yaklaşık 120 araç ve 12 otobüsten oluşan Konvoy Mısır istikametindeki Libya'nın Misrata kentine doğru yola çıktı.

Konvoy 10 Haziran'da Libya'daki ilk durağı Zaviye kentine ulaşmıştı

Tunus, Cezayir, Fas ve Moritanyalı yaklaşık 2 bin aktivistin bulunduğu Konvoy 10 Haziran'da Libya'daki ilk durağı Zaviye kentine ulaşmıştı.

Yaklaşık 120 araç ve 12 otobüsten oluşan konvoya Zaviye kentinde çok sayıda Libyalı aktivist de dahil olmuştu.

Başkent Trablus, Tacura kenti ve Zliten kentine ulaşıncaya kadarki tüm yerleşim merkezlerinde Libyalılar konvoyun yolunu keserek yemek, su ve tatlı ikramlarında bulunmuştu.

Konvoy Mısır'a ulaştığında farklı ülkelerden kara ve hava yoluyla Kahire'ye gelen çok sayıda aktivistin de dahil olması bekleniyor.

Kaynak: AA / Muhammed Semiz - Güncel
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