Magarsus'un ikinci sezonu 6 Mart'ta BluTV'de yayınlanacak

BluTV orijinal dizisi Magarsus'un ikinci sezonu 6 Mart'ta izleyiciyle buluşacak.

Yönetmenliğini Yunus Ozan Korkut'un üstlendiği dizinin başrollerinde Berkay Ateş, Çağlar Ertuğrul, Merve Dizdar, Hazal Türesan, Cemre Ebüzziya ve Bora Akkaş yer alıyor.

Dizinin yapımcılığını Yamaç Okur ve Serkan Çakarer üstlenirken senaryosunu Yunus Ozan Korkut ve Mustafa Yürüktümen kaleme aldı.

Oyuncular Çağlar Ertuğrul, Hazal Türesan ve Bora Akkaş, yeni sezonda izleyiciyi nelerin beklediğini ve ikinci sezon çekim sürecini AA muhabirine anlattı.

"Seyirciyi koltuğa zımbalayacak sahneler de olacak"

Ertuğrul, senaryoyu okuduğunda çok etkilendiğini belirterek, "Seyirci beni böyle bir rolde daha önce görmemişti. Ben Turgut karakteri olmak istemiştim. Turgut'un içinde çocuksu bir öfke var. İlk sezondaki öfkesi, inadı ilerleyen bölümlerde kırılıyordu. İkinci sezonda bambaşka bir 'roller coaster'a girmiş oldu Turgut." dedi.

Adana şivesiyle konuşan bir karakteri oynamanın çok kolay olmadığına dikkati çeken Ertuğrul, şu bilgileri verdi:

"İnandırıcı olabilirsiniz ama seyircide var olan ön yargıyı kırmak zor. Profesyonel diyalekt koçlarıyla da çalıştık. Kaldı ki bizim yazarımız, yönetmenimiz de Adanalı. Birçok kişinin süzgecinden geçiyor. Turgut karakteri başarılı yazılmış bir iş. Bu, bir günde yazılmış bir iş değil. Her karaktere sahip çıkan senaristler var. Bazen bir karakteri bir tık öne çıkarabilirler ama bunda öyle değil. Karaktere bir sayfa da yazsa, 10 sayfa da yazsa hepsi onların çocuğu diyebilirim. İlk sezonda çok iyi oyuncularla oynadık. İkinci sezonda daha da iyileri kadroya dahil oldu."

Çağlar Ertuğrul, ikinci sezonun ilk sezona göre daha fazla çatışma içerdiğine işaret ederek, "Yasa dışı olayların da yer aldığı bir iş olduğu için bir noktada seyirciyi koltuğa zımbalayacak sahneler de olacak. Bir mesaj verme kaygısı olduğunu sanmıyorum ama mesaj almak isteyen varsa ne mutlu. Televizyonda da çok başarılı işler var, dijitalde de. Magarsus'un 2. sezonunu sevenleri kaçırmasın. Bakmak isteyenler önce ilk sezonu izlesin, sonra ikinci sezona devam etsin." şeklinde konuştu.

"Kurduğumuz bağlar çok kuvvetliydi"

Oyuncu Hazal Türesan da dizinin ilk sezonunu çok beğendiğini belirterek, hayranı olarak ikinci sezonu beklerken rol teklifi aldığını ve çok mutlu olduğunu söyledi.

Senaryo çatısının çok güzel kurulduğunu aktaran Türesan, dizide Adanalı bir kadını canlandırdığını söyleyerek, "Sakin, içindeki öfkeyle hareket ettiğinin farkında olmayan çok güçlü bir kadını oynuyorum. Bu tarz başarılı işlerin her aşamasının yani sahne önünün, arkasının, oyuncuların ya da bütün ekibin birlikte geçirdiği zamanın kıymetli ve iyi olması gerekiyor ki iyi bir iş ortaya çıksın. Gerçekten böyle bir ekiple çalıştım. Hatta bitmeye yakın herkes gerçekten çok üzülüyordu çünkü orada kurduğumuz bağlar çok kuvvetliydi." değerlendirmesinde bulundu.

Hikayenin ait olduğu topraklarda çekim yapılmasının önemine değinen Türesan, seyircilerin ilk sezondaki heyecanın ikinci sezonda katlanarak devam ettiğini göreceğini vurguladı.

"Geçmişini bildiğim bir şeyi oynayacağımı düşündüm ve mutlu oldum"

Bora Akkaş ise ilk sezonun seyircisi olarak ikinci sezondan teklif aldığını ve çok heyecanlandığını aktararak, "Yılmaz karakterini canlandırıyorum. Adanalı bir ziraat mühendisi olduğu için tarımla ilgili meselelerin ortasına düşüyor. İkinci sezonun sonuna doğru ailesi ve geçmişteki hikayeleri yüzünden kendi ideallerinden vazgeçmek zorunda kalan sosyalist bir karakter." dedi.

Magarsus'un Tansu, Beton ve Turgut'un hikayesi olduğuna vurgu yapan Akkaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz orada anlattıkları hikayeye eşlik ediyoruz. Magarsus, bir dizi olarak özellikle Türkiye'de çekilen dizilerin içinde izlemeye alışık olduğumuzdan farklı. Aslında karakterlerin hikayesi ve dizinin akışı, karakterlerin zaafı üzerinden belirginleşiyor. Zaaflarını işlediği için de aslında daha gerçekçi geliyor. Açıkçası burada bir rol sahibi olacağımı düşündüğüm zaman, dizinin ilk sezondaki başarısıyla iyi bir karakter canlandıracağımı, en azından geçmişini bildiğim bir şeyi oynayacağımı düşündüm ve mutlu oldum. Çünkü ekip işini çok iyi yapıyor. Yunus Ozan çok iyi bir yönetmen. Senaryoyu yazarken de çok ince eleyip sık dokuyan birisi. O yüzden de çalışmak için heyecanlandım."

Adana'da dizi çekmenin çok fazla kebap yemek gibi olumlu yanları olduğuna dikkati çeken Akkaş, "Bir ara eşim ve kızım ziyarete geldi. 14 aylık kızım elinde ciğer tutuyordu. Çok iyi narenciye yedik. Sette de unutamadığım bir sürü güzel anı oldu. İlk sezonu seven, beğenen herkesi ikinci sezonu beklemeye davet ediyorum. Umarım beğenirsiniz." ifadelerini kullandı.

İkinci sezon Sarıbahçe'de mücadele sertleşiyor

İkinci sezonda Beton, Turgut ve Tansu'nun birbiriyle mücadelesi devam ederken Sarıbahçe üzerinde hakimiyet kurmak isteyen yabancı kaynaklarla tehlikeli bir rekabete de girerler. Bölgede altın madeni kurmak isteyen Amerikalı şirket ve limanı kullanmak isteyen Rus uyuşturucu karteliyle amansız bir mücadele başlar. Sarıbahçe'de hissedilen barış atmosferi hem içeriden hem de dışarıdan gelecek düşmanların etkisiyle fırtınaya dönüşecek.

Dizide Ozan Çelik, Bihter Dinçel, Fırat Kaymak ve Aykut Temel'in yanı sıra konuk oyuncular Sezin Akbaşoğulları, Deniz Celiloğlu ve Vildan Atasever de rol alıyor.