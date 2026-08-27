Haberler

Çermik'te Gülizar B. cinayeti davası 13 Ekim'e ertelendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 2015'te mağarada yakılmış cesedi bulunan Gülizar B.'nin öldürülmesine ilişkin davada sanıkların tutukluluk ve adli kontrol hallerinin devamına karar verildi, duruşma 13 Ekim'e ertelendi.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 2015'te kırsaldaki bir mağarada kayaların arasında cesedi yakılmış halde bulunan Gülizar B'nin öldürülmesine ilişkin tutuklu sanık Mehmet Biroğlu ile kadının eşi tutuksuz sanık H.B'nin yargılanmasına devam edildi.

Ergani Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Biroğlu ve tutuksuz sanık H.B. katılmazken, avukatları hazır bulundu.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden tanık olarak dinlenen maktulün annesi S.K, kızını kimin öldürdüğünü bilmediğini belirterek, "Kızım teyzesine gitmeden önce evime geldi. Minibüsle Diyarbakır'a gittiğini biliyorum. Kızımın kayıp olduğunu düşünüyordum." dedi.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanıkların mevcut hallerinin devamı ile dosyadaki eksikliklerin giderilmesi yönünde görüş bildirdi.

Sanık Biroğlu'nun avukatı müvekkilinin tahliyesine karar verilmesini, sanık H.B'nin avukatı da müvekkili hakkındaki adli kontrol kararının kaldırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına, gelecek celse bazı tanıkların dinlenilmesine karar vererek, duruşmayı 13 Ekim'e erteledi.

İstenilen ceza

İddianamede, tutuklu sanık Mehmet Biroğlu ve kadının eşi tutuksuz sanık H.B. hakkında, "tasarlayarak canavarca hisle kadına karşı kasten öldürme" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Ayrıca H.B. hakkında "kötü muamele" suçundan da 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Sanık koca, eşinin mezarını ziyaret etmişti

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde 29 Temmuz 2015'te ayrıldığı evine dönmeyen evli ve 3 çocuk annesi Gülizar B'nin yakınları kayıp başvurusunda bulunmuş, Çermik ilçesi kırsal Petekkaya Mahallesi'nde 9 Ağustos 2015'te bölgede piknik yapan bir aile, fark ettiği koku üzerine durumu jandarma ekiplerine bildirmişti.

Olay yerine sevk edilen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, mağarada yakılmış cesetle karşılaşmış, otopside cesedin kime ait olduğu tespit edilemediği için cenaze Diyarbakır'da Yeniköy Mezarlığı'ndaki kimsesizler bölümüne defnedilmişti.

O süreçte faili tespit edilemeyen cinayetin aydınlatılması için Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma derinleştirilmiş, Başsavcılığın talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Kriminal Şube Müdürlüğü ile Çermik İlçe Jandarma Komutanlığınca cinayetin aydınlatılması amacıyla özel ekip oluşturulmuştu.

İl Jandarma Komutanlığı ve JASAT tarafından yürütülen çalışmalarda, cesedin 2015'te Diyarbakır Kayapınar Huzur Polis Merkezi Amirliğine kayıp başvurusu yapılan Gülizar B'ye ait olma ihtimali değerlendirilerek Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla kayıp ve cesetle ilgili iki dosyanın birleştirilmesine karar verilmişti.

Soruşturma kapsamında, Gülizar B. ile daha önce HTS kayıtlarında sık sık telefon görüşmesi yaptığı belirlenen Mehmet Biroğlu gözaltına alınarak 20 Mayıs'ta tutuklanmış, cesedin kimliği 10 yıl sonra tekrar yapılan DNA incelemesi ve yeniden yüzlendirme çalışmasıyla belirlenmişti.

DNA incelemesi, HTS ve daraltılmış baz çalışmaları sonucu elde edilen deliller doğrultusunda Diyarbakır T Tipi Kapalı Cezaevinden tekrar Diyarbakır Adliyesine sevk edilen Biroğlu'nun yeniden ifadesi alınarak, tutukluluğunun devamına karar verilmişti.

Sanık Biroğlu'nun, olaydan yaklaşık 4,5 ay sonra olay yerine 7 kez gittiği daraltılmış baz çalışmasıyla tespit edilmişti.

Jandarma ekiplerince, 10 yıl sonra aileye Gülizar B'nin mezarının Yeniköy Mezarlığı'nda olduğu bilgisi verilmiş, bunun üzerine öldürülen kadının eşi H.B. ve iki kayınbiraderi mezarı ziyaret etmiş, çalışmalarından dolayı jandarma ekiplerine teşekkürlerini iletmişti.

Kaynak: AA
Türkiye'nin tarihi tokadı sonrası İsrail'de yas var

Türkiye'nin tarihi tokadı sonrası İsrail'de yas var
Türkiye’nin altın rezervine dev katkı! 5 yılda 17 ton üretilecek

Sınır şehrimizi ihya edecek tesis açıldı! Tonlarca altın üretilecek
BBP lideri Destici'yi küplere bindiren görüntü: DEM'li olduğu için...

Destici'yi küplere bindiren görüntü: DEM'li olduğu için...
Bodrum ya da Çeşme değil! 6 bin 600 nüfuslu ilçeye 8 ayda 1 milyon kişi geldi

6 bin 600 nüfuslu ilçeye 8 ayda 1 milyon kişi geldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bebek arabasında silah bulundu! Genç anne hayatının şokunu yaşadı

Bebeğinin arabasında buldu! Genç anne dehşeti yaşadı
Fidan hocanın paylaşımını görenler yetkilileri göreve çağırdı

Fidan hocanın son paylaşımını görenler yetkilileri göreve çağırdı
Berbere bıçakla giren şahıs müşteri tarafından etkisiz hale getirildi

Kabadayılığın bedelini çok ağır ödedi! İşte o anlar
'İslami NATO' genişliyor! Bir ülke daha davet gitti

"İslami NATO" genişliyor! Bir ülkeye daha davet gitti
Oğlu için hastaneye koştu! Alişan'dan sert tepki: Dayanamadım, çıktım

Oğlu için hastaneye koştu! Alişan'dan özel hastaneye tepki
Ortalık savaş alanına döndü, Kante hiç oralı olmadı

Ortalık savaş alanına döndü, Kante kılını bile kıpırdatmadı
Tekirdağ'da banka görevlisinin dikkati dolandırıcıları ele verdi

"Paranız terör örgütüne gidecek" deyip kandırdılar