Maduro, Kolombiya ile Uyuşturucu Kaçakçılığına Mücadelede İşbirliği Eksikliğinden Şikayetçi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, komşu ülke Kolombiya'nın sınır hattında uyuşturucu kaçakçılığı, şiddet ve silahlı gruplarla mücadele konusunda Venezuela ile işbirliği yapmadığını söyledi.

Devlet televizyonu VTV'ye konuşan Maduro, ülkesinin en uzun kara sınırını paylaştığı Kolombiya'nın güvenlik tehditlerine karşı koordinasyondan kaçındığını ifade etti.

Maduro, "Kolombiya tarafında kimse telefonlarımıza çıkmıyor. Ordu, karşı taraftaki muhatabını arıyor ama cevap alamıyor. Sanki bu durum Kolombiya'nın umurunda değil. Polis bile yanıt vermiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Venezuela'nın Kolombiya ile 2 bin 219 kilometrelik kara sınırına sahip olduğunu hatırlatan Maduro, "Uyuşturucu kaçakçılığına, Kolombiyalı silahlı terörist gruplara karşı demir yumrukla mücadele ediyoruz. Silahlı kuvvetlerimiz, sınırı taramak ve suç faaliyetlerinden korumak için tüm desteğe sahiptir." diye konuştu.

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez de şubat ayında yaptığı açıklamada, son 3 yılda sınırdaki Catatumbo bölgesinde yapılan operasyonlarda 100 tondan fazla uyuşturucunun ele geçirildiğini duyurmuştu.

Öte yandan Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, sınır hattında silahlı gruplar nedeniyle yaşanan şiddet olaylarına dikkati çekmiş, bu konuda Venezuela ile görüşeceklerini açıklamış ancak detay paylaşmamıştı.