Madleen Gemisi Gazze'ye Ulaşamasa da Umutları Yeşertti

Küresel vicdanın sesi olma amacıyla Özgürlük Filosu Koalisyonu adlı sivil toplum kuruluşunun öncülüğünde yola çıkan Madleen isimli küçük gemiye ismini veren Gazzeli kadın balıkçı Madleen Kullab (31), gemi Gazze'ye ulaşamasa da dünyayı harekete geçirme görevini yerine getirdiğini düşünüyor.

İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan 1 Haziran'da Gazze için yola çıkan ve sembolik miktarda da olsa gıda maddesi taşıyan Madleen gemisine, 9 Haziran'da İsrail tarafından müdahale edildi ve içindeki aktivistler alıkonuldu sonra da sınır dışı edildi.

Söz konusu gemi, Gazze'ye ulaşma hedefini gerçekleştiremese de farklı ülkelerden Gazze'deki ablukayı kırmak için kafilelerin harekete geçmesini sağladı.

Gemiye Madleen adının verilmesi gurur kaynağı oldu

Balıkçılığa 6 yaşında başlayan, 13 yaşında ise babasının elden ayaktan düşmesiyle mesleğe tek başına devam etmek zorunda kalan Madleen, Gazze'deki tek kadın balıkçı olma özelliği taşıyor.

Halihazırda 4 çocuk annesi balıkçı Madleen, Gazze'deki ablukayı kırmak için yola çıkan ve kendi adının verildiği gemiyle içlerinde yeşeren ve sonra da solan umutları AA'ya anlattı.

Gazzeli Madleen, "Beni aradılar. 'Sen Gazze'deki tek kadın balıkçısın, senden sonra kimse balıkçılık yapmadı' dediler. Adımı gemiye vereceklerini söylediklerinde gurur duydum ve benim için bir sakıncası olmadığını söyledim. Ben ömrüm boyunca balıkçılık yaptım. Kimse Madleen kimdir demedi ama bu insanlar Gazze'de bir Madleen olduğunu unutmadılar." diye konuştu.

Madleen, mesajı ulaştırmayı başardı

Yaklaşık iki yıldır kimsenin Gazze'dekileri görmediğini ve onlara ne olduğunu sormadığını söyleyen Madleen, o süre boyunca hep "birilerinin korku bariyerini aşmasını" beklediklerini dile getirdi.

"Gemi harekete geçtiğinde haberlerini takip etmeye başladık. Çok mutlu olmuştuk. Ablukayı kırmaya geliyordu. Bebek bezi, bebek maması ve süt, taşıyordu. Sadece bir mesaj ulaştırmak istiyorlardı. 1,5 sene kimsenin sormadığı bu ülkeye dönük uluslararası sessizliği kırmak istiyorlardı." diyen Madleen, savaşta ve ablukada oldukları için İsrail'in gemiyi durduracağını tahmin ettiklerini ancak yine de bir umut taşıdıklarını ifade etti.

Madleen, "Ellerinden (aktivistler) geleni yaptılar ama ancak bu kadar oldu. Aslında onlar mesajı ulaştırdı, suskunluğu kırdı. Onlardan sonra dünya harekete geçti." diyerek geminin Gazze'ye ulaşmasa da görevini yerine getirdiğine dikkati çekti.

"Gelselerdi, bize hayat bahşetmiş olurlardı"

Geminin durdurulacağını öğrendiklerinde çok üzüldüklerini belirten Madleen, "Buraya gelmelerini ve onları görmeyi istiyorduk. Yabancıların bizim için deniz üzerinden gelmesi çok büyük bir şeydi. Buraya varmış olsalardı bize hayat bahşetmiş olurlardı." ifadelerini kullandı.

Madleen, gemideki aktivistlerden Filistin asıllı Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Rima Hassan'ın, kendisiyle telefonda görüştüğünü ve "Gazzeliler için çok üzüldüklerini söylediğini" de sözlerine ekledi.