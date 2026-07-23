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Anayasa Mahkemesi'nden Sivas Katliamı Kararı: Yaşam Hakkının Usul Boyutu İhlal Edildi

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Anayasa Mahkemesi, Sivas Madımak Oteli'nde 37 kişinin ölümüyle ilgili yargısal sürecin etkili yürütülmediğine hükmederek yaşam hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Başvuruculara manevi tazminat ödenecek.

(ANKARA) - Anayasa Mahkemesi (AYM), "Sivas Madımak Oteli'nde 37 kişinin ölümüyle sonuçlanan olaylar üzerine başlatılan yargısal sürecin etkili biçimde yürütülmemesi" nedeniyle ölenlerin yakınlarının yaptığı bireysel başvuruda, oy birliğiyle "yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edildiğine" karar verdi. Başvuruculara manevi tazminat ödenecek.

Sivas Madımak Oteli'nde 2 Temmuz 1993'te 37 kişinin ölümüyle sonuçlanan olaylar üzerine başlatılan yargısal sürecin "etkili bir biçimde yürütülmemesi nedeniyle yaşam hakkının ihlal edildiği" iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunulmuştu.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, başvuruyu bugünkü gündem toplantısında görüştü.

Yüksek Mahkeme, ölenlerin yakınlarının yaptığı bireysel başvuruda oy birliğiyle, "yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edildiğine" karar verdi. Başvuruculara manevi tazminat ödenecek.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nun oy birliğiyle aldığı kararın gerekçesi daha sonra yazılacak.

Kaynak: ANKA
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