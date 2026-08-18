Madencilerden Bakanlığa 9 Gündür Direniş: 'Garantörlüğünüzün Gereğini Yapın'

(ANKARA) - Bağımsız Maden İş Sendikası üyesi Doruk Madencilik ve Eti Gümüş işçilerinin alacaklarının ödenmesi talebiyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önündeki eylemleri 9'uncu gününde sürüyor. Madenciler, tüm işçilerin alacakları ödenene kadar eylemi sürdüreceklerini belirterek, bakanlık yetkililerine "Garantörlüğünüzün gereğini yapın, ödemelerimizi alın" çağrısında bulundu.

Bağımsız Maden İş Sendikası üyesi Doruk Madencilik ve Eti Gümüş maden işçilerinin başlattığı direniş 9'uncu gününde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde devam ediyor.

Sendika Yöneticisi Volkan Çetin, eylemci işçilerle birlikte yaptığı açıklamada, Genel Başkan Gökay Çakır ile Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu'nun gözaltına alınmasına tepki göstererek, "Gökay Çakırları, Başaran Aksuları tutuklasalar da burada onlarca, yüzlerce Gökay Çakır, Başaran Aksular çıkacaktır. Biz davamızdan vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Çetin, Çakır ve Aksu'nun ifadelerinin alınmasını halen beklediklerini bildirerek, "20 saat kadar oldu. Ama Enerji Bakanlığının şikayetçi olma durumu var. Ondan dolayı Enerji Bakanlığını bekliyorlar, arkadaşlarımızın ifadesini almıyorlar" diye konuştu.

Şirketin kısmi ödeme yapması halinde eylemlerini sürdürmeyeceklerini ifade eden Çetin, "tüm madenciler son kuruşunu alana kadar bakanlığın önünde olacaklarını" söyledi.

"ARTIK SONUÇ İSTİYORUZ"

Bakanlık yetkililerinden yeniden randevu talep edeceklerini belirten Çetin, "Enerji Bakanlığı 4-5 madenciyle görüşmeyecek kadar kibirli. Madenciyi dinlesin. 'Siz haksızsınız kardeşim' desin, o zaman biz buradan çekip yine gidelim. Holdingin önüne de gideriz. Bu madencilerin ne kadar haklı olduğunu Enerji Bakanı da Çalışma Bakanı da İçişleri Bakanı da hepsi biliyor. Hepsi 'Siz haklısınız' diyor, dolaylı şekilde bize haberler geliyor ama netice, sonuç sıfır. Biz artık sonuç istiyoruz. Biz de yorulduk. Ama söz verdik biz birbirimize. Sözümüzü çiğnemeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Çetin, holding ile dün yapılan görüşmede Elazığ'dan gelen ETİ Gümüş madencilerinin tüm ödemelerinin bu hafta içinde yapılacağının söylendiğini, Doruk Madencilik işçilerine ise kısmi ödeme yapılacağının belirtildiğini aktararak "Biz de Elazığ maden işçisi arkadaşlarla görüştük. Sizin ödemeleriniz bu hafta içi yapılacak. Arkadaşımız onu söylemek istiyor, 'Bizim ödemelerimizin yapılması önemli değil. Buradaki tüm arkadaşların ödemeleri yapılana kadar buradan gitmeyeceğiz' diyor arkadaşlar" diye konuştu.

Şirketin bazı işçilerin ödemelerini yaparak madencileri bölmeye çalıştığını savunan Çetin, "Şirket bazısının parasını yatırarak buradaki işçiyi bölebilir miyim diye ince hesaplar yapıyor. Bu hesaplarını boşuna yapmasınlar, tutmayacak. Buradaki herkesin bir kuruşu ödenene kadar buradan bir tane bile işçi gitmeyecek. Holding bunu çok iyi bilsin, ufak tefek ince hesaplara girmesin" dedi.

"BAKANLIK ELİMİZİ UZATACAĞIMIZ KADAR YAKIN AMA ULAŞAMAYACAĞIMIZ KADAR UZAK"

Doruk Madencilik işçisi Ersin Furuncu da, "Enerji Bakanlığı elimizi uzatacağımız kadar yakın ama ulaşamayacağımız kadar uzak. Bizi araçlarla arkamızı ve önümüzü Çevik Kuvvetle çevirerek izole etmeye çalışıyorlar" dedi.

Madencilerin daha önce de gözaltına alındığını belirten Furuncu, "Ankara'nın ayazında -5 derecede bu madenci yılmadı. 110 madenci sabah, şafak operasyonuyla gözaltına alındı. Bugün de sıcakta sabrımızı sınıyorlar bizim. Madenci yer altına girdiğinde 8 saat dünyayla hiçbir iletişimi yok. Madenci dünyanın en sabırlı işini yapan insanlardan biri. Sabrı biz biliyoruz, sabretmesini de biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın işçi alacaklarının ödenmesi için garantör olduğunu anlatan Furuncu, "Duyuyorsunuz, gerekeni yapın. Görüyorsunuz, yine gerekeni yapın. Muhatap Enerji Bakanlığıdır dediğimizde 'Parayı siz ödeyin' demek istemiyoruz. Ama siz bir ortak yapılan mutabakatta garantör oldunuz. Yani dediniz ki, 'Biz masadayız, bu adam bu parayı ödeyecek' dediniz. Garantör olduğunuz şirket yapması gerekeni yapmadı. Uyması gereken kurallara, uyması gereken kanunlara, nizamlara, yasalara uymadı. Biz bunu buradan söylemekle mükellefiz. Siz de bu paranın tahsilatı konusunda garantör olmakta hala mükellefsiniz. Lütfen garantörlüğünüzün olması gerektiği yapın" diye konuştu.

"BİR ARKADAŞIMIZIN BİR KURUŞU KALSA BİZ BURADAN GİTMİYORUZ"

Elazığ ETİ Gümüş Temsilcisi Mehmet Yıldız ise, "Sayın Bakanım, neden bizi görmezden geliyorsunuz? Siz bizi görmezseniz kim bizi görecek? Bir arkadaşımızın bir kuruşu kalsa biz buradan gitmiyoruz. Bütün ödemeler yapılacak, biz ancak buradan gideriz. Yoksa biz buradan gitmiyoruz, bunu herkes böyle bilsin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA