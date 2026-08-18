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Sifnos Adası'nda Helikopter Kazası: 3 Ölü

Sifnos Adası'nda Helikopter Kazası: 3 Ölü
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Yunanistan'ın Sifnos Adası'nda özel bir helikopter iniş sırasında düştü. Kazada 2 erkek ve 1 kadın hayatını kaybetti. Olay sonrası yangın çıkarken, görgü tanıkları düşüşten önce şiddetli bir ses duyduklarını belirtti. Yetkililer kazanın nedenini araştırıyor.

YUNANİSTAN'ın Sifnos Adası'nda özel bir helikopterin düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Yunanistan basınında yer alan haberlere göre, başkent Atina'nın doğusundaki Markopoulo'dan kalkan Bell 206 tipi özel helikopter, Ege Denizi'ndeki Sifnos Adası'nda helikopter pistinin bulunduğu Tholos bölgesinde düştü. İnişe geçtiği sırada helikopter pistine kısa bir mesafe kala gerçekleşen olayın ardından bölgede yangın çıktı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında 2'si erkek, 1'i kadın olmak üzere 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Görgü tanıkları, helikopterin düşmesinden saniyeler önce şiddetli bir ses duyduklarını bildirdi. Bölgede inceleme çalışmaları sürdürülürken, olayın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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