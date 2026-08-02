Madenciler, Ulus'tan seslendi: 'Adalet Sebahattin Yıldız için geçerli değil mi?'

(ANKARA) - Eskişehir'de Doruk Madencilik'te çalışan Türk Maden-İş üyesi işçiler, resmi taahhütlere rağmen alacaklarının ödenmediğini belirterek Ankara'daki oturma eylemlerinin 7'nci gününde yetkililere çağrı yaptı. İşçiler, "Bu adalet Sebahattin Yıldız için geçerli değil mi" diye sordu.

Yıldızlar SSS Holding bünyesinde Eskişehir'de faaliyet gösteren Doruk Madencilik'te çalışan Türkiye Maden İşçileri Sendikası (Türk Maden-İş) üyesi maden işçileri, resmi taahhütlere rağmen alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle başlattıkları eylemlerini sürdürüyor.

Ulus Atatürk Heykeli önünde oturma eylemi yapan madenciler, ANKA Haber Ajansı'na konuştu.

Pazartesi günü eyleme başladıklarını hatırlatan madenci, yetkililerden hala ses soluk çıkmadığını vurguladı. Verilen sözlerin yerine getirilmemesi üzerine mahkemeye başvurduğunu belirten madenci, şunları söyledi:

"Adaletten de bir ses soluk çıkmadı. Sebahattin Yıldız'ı gören gözü kör, kulağı sağır oluyor. Bu adamda ne var? Ne hikmet var, biz anlamadık. Bir haftadır burada yetkililere sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Hala hiçbir cevap ve hiçbir sonuç alamadık. Mahkeme kararım şu anda elimde. Ama her ne hikmetse yine hiçbir ses soluk çıkmıyor. Bu adamın arkasında kim var? Bu adam ya şu adaletten kuvvetli mi adam? Mahkemeye kadar gittik, gerekeni yaptık. Daha ne yapmamız gerekiyor? Sesimizi yetkililere nasıl duyuracağız?"

"ALACAĞIMIZ ALMADAN BURADAN GİTMEYECEĞİZ"

Başka bir madenci de 17 yıllık emeğinin karşılığı olan 1,5 milyon lirayı aşkın alacağını tahsil edemediğini, bu nedenle bankalara borçlu olduğunu ifade etti. Madenci, "Yazık, günah ya. Bu adalet bu adam için geçerli değil mi? Sayın Cumhurbaşkanı'mıza sesleniyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, siz bu işe bir el koyun. Yazık, günah; bir haftadır biz burada sürünüyoruz. Alacağım para tamamen faize gidecek. Bana tek kuruş kalmayacak" dedi.

Dava açtığını hatırlatan diğer madenci, "Bu Sebahattin Yıldız, her ne hikmetse ne bakan dinliyor ne de valilik. Alacaklarımızın hiçbirini alamadık. Hala da alamıyoruz. Bugün eylemimizin 7. günü. Bu adam Allah'tan büyük demek ki. Kimseyi dinlemiyor. O kadar eylem yapıyoruz ama yine ses seda yok. Ancak alacağımızı almadan buradan gitmeyeceğiz. Ne olursa olsun alacağız" ifadesini kullandı.

"BİZİ DUYMAYANI SEÇİM ZAMANI BİZ DE DUYMAYIZ"

Başka bir madenci de şöyle konuştu:

"Biz 7 gündür eylem yapıyoruz. Gitmediğimiz bakanlık kalmadı. Cumhurbaşkanına da dahil, buradan sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Ankara halkını buraya bekliyoruz. Bize destek olsunlar. Biz buraya alın terimiz için geldik. Çalınan emeğimiz için geldik. Bizim emeğimizi çalmaya kimsenin hakkı yok. Buradan bakanlar dahil, Cumhurbaşkanı dahil, bizim sesimize kulak verin. Bizi duymayanı seçim zamanı biz de duymayız. Cumhurbaşkanı, biz de duymayız. Buraya gelen haber kanalları... Sağ görüşlü haber kanalları nerede? Nerede? Buraya gelen doğru dürüst hiçbir haber kanalı yok. Biz bu ülkenin, bu Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı değil miyiz? Biz açız, aç. Bizim hakkımızı versin. Bakın, kredi çektim, ödeyemedim. Aldığım paralar buraya gidecek. Bana bir kuruş kalmayacak. Sebahattin Yıldız, bizim hakkımızı ver."

Kaynak: ANKA