Madenciler, asrın felaketinin yıl dönümünde hayatını kaybedenleri andı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta maden işçileri saat 04.17'yi gösterdiğinde Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkisi altına alan asrın felaketinde hayatını kaybedenleri andı.

Geçen yıl 6 Şubat sabahı 04.17'de meydana gelen ve 11 ilde etkili olan deprem felaketi; yıl dönümünde Zonguldak'ta anıldı. Madenci Anıtı önünde bir araya gelen madenciler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, depremde hayatını kaybedenleri andı. Anma programına katılan maden işçisi Sadettin İnam, Adıyaman'dan 3 yaşındaki bir çocuğu ve annesini kurtardıklarını belirterek, "Ben Adıyaman'a gitmiştim. Adıyaman'da görev yapmıştım. Orada bazı faaliyetlere katıldım. O duygu yaşanması zor bir şey. Binalardan yaşayanları çıkartmaya çalıştım. 3 yaşında çocuk ile annesini kurtarmıştık. Bambaşka bir duygu." dedi.

Zonguldak'taki Merkez Atölyesi'nde üretilen sobaları deprem bölgesine ulaştırdıklarını ifade eden maden işçisi Remzi Atmaca, "Üç günlük kısa bir sürede beş şehir dolaştık. Araçlarımızla yardım dağıttık. Lojistik kısmındaydım. Görevimizi en iyi şekilde tamamlayıp Zonguldak'a geldim. İkinci günü görev aldık. Merkez Atölyesi'nde sobalar yapıldı. Sobaları kamyonlara yükleyip depremzedelere götürdük. İnanılmaz bir duyguydu. Bir an önce görev almak istiyorsunuz. Böyle bir felaket olmuş. Yerinizde duramıyorsunuz, görev almak istiyorsunuz. Olayın üzerinden bir sene geçti. Kayıplarımız çok. Üzücü bir olay. Bugün de anmaya geldik" diye konuştu.

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil de, "11 ili etkisi altına alan iki büyük depremin yıl dönümündeyiz. 6 Şubat 2023 tarihinde 50 binin üzerinde vatandaşımız vefat etti. Hepsini rahmet ve saygıyla anıyoruz. Madenci arkadaşlarımızla beraber büyük bir özveriyle arama kurtarma çalışmalarına katıldık. TTK'ya ve MTA'da görev yapan arkadaşlarımızla 11 şehirde enkazın altındaki bir cana nefes olmak için mücadele ettik. Bu işin kahramanları bizim madenci kardeşlerimiz. Yaptıkları çalışmalarla enkazın altındaki cana nefes oldular" diye ifade etti.

Konuşmaların ardından depremde hayatını kaybedenler anılarak Madenci Anıtı önüne karanfil bırakıldı.