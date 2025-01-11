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Maden Faciasında Bir İşçi Hayatını Kaybetti

Maden Faciasında Bir İşçi Hayatını Kaybetti
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Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki bir maden sahasında patlatma işlemi sonrası yerinden oynayan kaya parçalarının altında kalan işçi Murat Özdoğan (44) yaşamını yitirdi. Çalışma Bakanlığı olayla ilgili inceleme başlattı.

(ANKARA)- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bursa'da bir maden sahasında patlatma işlemi sonrasında yerinden oynayan bir kaya parçasının altında kalan bir işçinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın(ÇSGB) sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki bir maden sahasında patlatma işlemi sonrasında yerinden oynayan kaya parçalarının altında kalan bir işçinin hayatını kaybettiği belirtildi. Bakanlık tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki bir maden sahasında patlatma işlemi sonrasında yerinden oynayan kaya parçalarının altında kalan İşçimizin kaybettiğini üzülerek öğrendik. Vefat eden işçimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Bakanlığımız tarafından olayla ilgili inceleme yapmak üzere Müfettiş görevlendirilmiştir. Konuyu yakından takip ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."

Yaşamını yitiren işçinin madenin patlatma sorumlusu Murat Özdoğan (44) olduğu öğrenildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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