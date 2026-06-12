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Frankfurt Türk Film Festivali'nde 'Madelet' belgeselinin özel gösterimi yapılacak

Frankfurt Türk Film Festivali'nde 'Madelet' belgeselinin özel gösterimi yapılacak
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Türk havacılık tarihinin ilk kadın pilot ve paraşütçülerinden Madelet Grabbe Başusta'nın hayatını anlatan 'Madelet - Rüzgara Karşı Uzun ve Cesur Bir Yürüyüşün Öyküsü' belgeseli, 26. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali'nde gösterilecek.

İSTANBUL, -TÜRK havacılık tarihine adını yazdırmış ilk kadın pilot ve paraşütçülerden Madelet Grabbe Başusta'nın hayatının anlatıldığı 'Madelet - Rüzgara Karşı Uzun ve Cesur Bir Yürüyüşün Öyküsü' belgeselinin özel gösterimi 15 Haziran'da Almanya'da, 26. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali'nde yapılacak. Belgeselin yönetmeni Nebil Özgentürk, prodüktörü ise Hüseyin Başusta.

Madelet'in, ağabeylerinin 'Sen kızsın anlamazsın bu işlerden" sözlerine inat, Türk Hava Kurumu Eskişehir Planör Okulu'nda havacılık tutkusuyla başlayan hayat hikayesi, başta Türkiye olmak üzere Almanya ve Amerika'nın yanı sıra birçok ülkeye uzanıyor. Madelet, Grabbe Başusta; şu anda hayatta olan ve üç havacılık brövesine sahip, birkaç kadın havacı arasında yer alıyor.

Madelet, 1955 yılında kadınların da hava harp okuluna kabul edilmeleri için ilk dilekçeyi veren kadın. Madelet, 1955 yılında paraşüt milli takımında görev yaparken, jet pilotu olmak istiyordu. Ancak, o tarihte Hava Harp Okuluna Kadın öğrenci alınmadığını öğrenince, zamanın Türk Hava Kurumu Genel Başkanı Kurmay Albay Burhan Göksel'e düşüncesini açıyor ve onun da desteğiyle kadınların da Hava Harp Okulu'na alınması için aynı yılın haziran ayında Milli Savunma Bakanlığı'na dilekçe veriyor. Bu dilekçesi Milli Savunma Bakanlığı tarafından kabul edilince de 1955 yılı ekim ayında, o tarihte İzmir Güzelyalı'da bulunan Hava Harp Okuluna ilk kız öğrenciler kabul ediliyor.

Madelet Grabbe Başusta'nın ismi, Türk hava Kurumu'nun Ankara Ulus'ta bulunan Havacılık Müzesi'nde 'Madelet Reyal' köşesinde ve İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi'nde 'Tarihe Adını Atın Harflerle Kazıyan Sekiz Kadın Havacımız' köşesinde de yer aldı.

27 yıllık eşi Hüseyin Başusta, 2018 yılında Madelet'in hayatından kesitler sunan 'Madelet-Bulutlara Dokunmak' adlı ilk kitabının ardından, 2021 yılında da 'Dünyaya Göklerden Bakan Kız - Madelet' isimli 254 sayfalık biyografi romanını yayınladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıBurhan Cıkay:

çok üzücü yani bir kadın kendini kanıtlamak için bu kadar mücadele etmek zorunda kalması ne yazık gerçekten çok üzüldüm okurken böyle şeyler olmasın artık

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Haber YorumlarıNurettin Güler:

valla ne güzel şey bu kadının hikayesi gerçekten benim zamanımda böyle şeyler yok muydu ya bu kadar cesur kadınlar azalmış bizim günlerde böyle cüret gösterenler çok vardı ama neyse anlatılması iyi olmuş çok hoşuma gitti

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Haber YorumlarıSema Demirhan:

Evet Madelet haklı tabi ama bu kadar geç kalınması biraz garip yani o zaman yapılması gerekirdi zaten böyle festivallerde gösterilmesi iyi de asıl mesele tarihte tanınması olması lazım

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