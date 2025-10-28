Madagaskar'da Geçici Yönetim Kuruldu

Madagaskar'da ordunun yönetime el koymasının ardından kurulan geçici yönetim, sivillerin çoğunlukta olduğu yeni kabinenin oluşturulduğunu duyurdu.

Resmi devlet televizyonundan (TMV) Geçici Cumhurbaşkanı Albay Michael Randrianirina'nın onayladığı yeni kabine duyuruldu.

28 üyeden oluşan yeni kabinede sadece 4 askeri kökenli üye bulunuyor.

Yeni kabinede, eski Ulusal Meclis Başkanı Christine Razanamahasoa Dışişleri Bakanı, sürgündeki muhalif lider ve hukukçu Fanirisoa Ernaivo Adalet Bakanı ve ekonomi profesörü Hery Ramiarison Maliye Bakanı olarak yer aldı.

Ülkede, uzun süredir devam eden elektrik ve su kesintilerini protesto etmek için eylül ayının son haftasında başlayan gösteriler, hükümete karşıtı kitlesel gösterilere dönüşmüştü.

Başkent Antananarivo başta olmak üzere birçok kentte düzenlenen gösteriler kısa sürede ülke geneline yayılmış, güvenlik güçleriyle protestocular arasında yer yer çatışmalar yaşanmıştı.

Gösteriler devam ederken, eski Cumhurbaşkanı Rajoelina'nın bir Fransız uçağıyla ülkeyi terk ettiği bildirilmiş ve akabinde Albay Michael Randrianirina komutasındaki askeri birlik, yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Albay Randrianirina, 17 Ekim'de Anayasa Mahkemesi'nde yemin ederek geçici cumhurbaşkanı sıfatıyla görevine başlamıştı.