Haberler

Madagaskar'da Geçici Yönetim Kuruldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Madagaskar'da ordunun yönetime el koymasının ardından, geçici yönetim sivillerin çoğunlukta olduğu yeni kabineyi duyurdu. Yeni kabinede önemli bakanlıklar, eski Ulusal Meclis Başkanı ve sürgündeki muhalif lider gibi isimlere verildi.

Madagaskar'da ordunun yönetime el koymasının ardından kurulan geçici yönetim, sivillerin çoğunlukta olduğu yeni kabinenin oluşturulduğunu duyurdu.

Resmi devlet televizyonundan (TMV) Geçici Cumhurbaşkanı Albay Michael Randrianirina'nın onayladığı yeni kabine duyuruldu.

28 üyeden oluşan yeni kabinede sadece 4 askeri kökenli üye bulunuyor.

Yeni kabinede, eski Ulusal Meclis Başkanı Christine Razanamahasoa Dışişleri Bakanı, sürgündeki muhalif lider ve hukukçu Fanirisoa Ernaivo Adalet Bakanı ve ekonomi profesörü Hery Ramiarison Maliye Bakanı olarak yer aldı.

Ülkede, uzun süredir devam eden elektrik ve su kesintilerini protesto etmek için eylül ayının son haftasında başlayan gösteriler, hükümete karşıtı kitlesel gösterilere dönüşmüştü.

Başkent Antananarivo başta olmak üzere birçok kentte düzenlenen gösteriler kısa sürede ülke geneline yayılmış, güvenlik güçleriyle protestocular arasında yer yer çatışmalar yaşanmıştı.

Gösteriler devam ederken, eski Cumhurbaşkanı Rajoelina'nın bir Fransız uçağıyla ülkeyi terk ettiği bildirilmiş ve akabinde Albay Michael Randrianirina komutasındaki askeri birlik, yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Albay Randrianirina, 17 Ekim'de Anayasa Mahkemesi'nde yemin ederek geçici cumhurbaşkanı sıfatıyla görevine başlamıştı.

Kaynak: AA / Ahmet Emin Dönmez - Güncel
İsrail Başbakanı Netanyahu, orduya Gazze'ye saldırı emri verdi

Ateşkesi bozdu! Netanyahu'dan Gazze için katliam emri
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üstünde imam cübbesi, elinde alkol şişesi! Tepkilerin odağındaki genç serbest bırakıldı

Üstünde imam cübbesi, elinde alkol şişesi! Soruşturmada yeni gelişme
AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı

AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı
7 kez geri geldi! Mağaradaki korkunç sır 10 yıl sonra aydınlandı

7 kez geri geldi! Mağaradaki korkunç sır 10 yıl sonra aydınlandı
İşte Yüzyılın Konut Projesi'nde en az konutun yapılacağı 5 ilimiz

İşte Yüzyılın Konut Projesi'nde en az konutun yapılacağı 5 ilimiz
Üstünde imam cübbesi, elinde alkol şişesi! Tepkilerin odağındaki genç serbest bırakıldı

Üstünde imam cübbesi, elinde alkol şişesi! Soruşturmada yeni gelişme
İlk kez test sürüşüne çıktı: İşte TSK'nın çelik yumruğu Altay Tankı

TSK'nın çelik yumruğu ilk kez test sürüşünde
Atölyelerin tek tek kapandığı Kapalıçarşı'da esnaf kol kesiyor

Kapalıçarşı'da esnaf kol kesiyor
İmzayı attı! Süper Lig ekibi Volkan Demirel'e emanet

İmzayı attı! Süper Lig ekibi artık ona emanet
Karadağ'da gerilim tırmanıyor! Türklere saldırmak için her yere beyzbol sopası gizlemişler

Türklere saldırmak için ülkenin her yerine bunları gizlemişler
Genç kız memleketindeki geleneği anlattı, duyanlar inanamadı: Ailemin baskısıyla açıldım

Memleketindeki "kız kaçırma" geleneğini duyanlar "yok artık" dedi
Akıllara durgunluk veren soygun! İş makinesi ile ATM çaldılar

Akıllara durgunluk veren soygun! İş makinesi ile ATM çaldılar
Hüseyin Tatlı açıkladı! İbrahim Tatlıses'in 30 yıllık vaadi ortaya çıktı

Kardeşi ilk kez açıkladı! Tatlıses'in 30 yıllık vaadi ortaya çıktı
2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı: Geriye sadece orası kaldı

2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.