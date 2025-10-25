Haberler

Madagaskar'da Darbe Sonrası Rajoelina Vatandaşlıktan Çıkarıldı

Güncelleme:
Madagaskar'da 14 Ekim'deki askeri darbe ile görevden alınan Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, resmi bir kararla vatandaşlıktan çıkarıldı. Rajoelina'nın, 2014 yılında Fransız vatandaşlığı alması nedeniyle Malgaş vatandaşlığını kaybettiği belirtildi.

Madagaskar'da 14 Ekim'deki darbeyle görevden el çektirilen Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina'nın Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile vatandaşlıktan çıkarıldığı bildirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde, Rajoelina'nın 2014 yılında gönüllü olarak Fransız vatandaşlığı aldığı, bu sebeple Malgaş vatandaşlığı hakkını kaybettiği ifade edildi.

Madagaskar yasalarına göre, herhangi bir vatandaş, kendi isteğiyle yabancı bir ülke vatandaşlığına geçtiğinde Malgaş vatandaşlığından çıkarılabiliyor.

Ülkede, uzun süredir devam eden elektrik ve su kesintilerini protesto etmek için eylül ayının son haftasında başlayan gösteriler, hükümet karşıtı kitlesel protestolara dönüşmüştü.

Başkent Antananarivo başta olmak üzere birçok kentte düzenlenen gösteriler kısa sürede ülke geneline yayılmış, güvenlik güçleriyle protestocular arasında yer yer çatışmalar yaşanmıştı.

Gösteriler devam ederken, eski Cumhurbaşkanı Rajoelina'nın bir Fransız uçağıyla ülkeyi terk ettiği bildirilmiş, akabinde Albay Michael Randrianirina komutasındaki askeri birlik hükümete el koyduğunu duyurmuştu.

Albay Randrianirina, 17 Ekim'de Anayasa Mahkemesi'nde yemin ederek geçici cumhurbaşkanı sıfatıyla göreve başlamıştı.

Kaynak: AA / Ahmet Emin Dönmez - Güncel
Haberler.com
