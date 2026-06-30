Fransa ve Umman'dan Hürmüz Boğazı'nda Mayın Temizliği İçin İşbirliği

PARİS, 30 Haziran (Xinhua) -- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Umman ile Hürmüz Boğazı'ndaki deniz ticaret yollarının güvenliğini sağlamak amacıyla boğazdaki mayınların temizlenmesi için birlikte çalışmak üzere mutabakata vardıklarını söyledi.

Macron, pazartesi günü Fransa'ya ilk resmi ziyaretini gerçekleştiren Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile görüşmesinin ardından sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Deniz ticaret yollarının güvenliğini sağlamak ve Hürmüz Boğazı'ndan serbest ve koşulsuz geçişi garanti altına almak amacıyla, ortaklarımızla birlikte boğazda mayın temizleme çalışmaları yürütmeye karar verdik" dedi.

Açıklama, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz güvenliğine ilişkin endişelerin arttığı bir dönemde geldi.

ABD öncülüğünde faaliyet gösteren Ortak Denizcilik Bilgi Merkezi, geçen hafta cumartesi günü, İngiltere Deniz Ticaret Örgütü'nün yayımladığı tavsiye doğrultusunda Hürmüz Boğazı için deniz güvenliği tehdit seviyesini "orta"dan "ciddi"ye yükseltti.

Söz konusu tavsiyede ayrıca, denizcilere bölgede mayın bulunabileceği uyarısı yapılırken, mayın temizleme faaliyetleri sürdükçe deniz kuvvetlerinin bölgede görev yapmasının beklendiği belirtildi.

Çok uluslu bir denizcilik danışma kuruluşu olan Ortak Denizcilik Bilgi Merkezi, bilgi paylaşımını İngiltere Deniz Ticaret Örgütü'nün de aralarında bulunduğu ortakları aracılığıyla yürütüyor.

Kaynak: Xinhua