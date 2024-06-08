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Macron ve Biden, BMGK reformunda anlaştı

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve ABD Başkanı Joe Biden, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) reform taahhüdünde bulundu. Liderler, Afrika ülkeleri gibi yeterince temsil edilmeyen bölgelerin dahil edilmesi ve Konseyin genişletilmesi konusunda kararlı olduklarını dile getirdi. Ayrıca Ukrayna, Gazze ve Yahudi karşıtlığı gibi konularda ortak çabaları sürdüreceklerini belirttiler.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve ABD Başkanı Joe Biden, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK), Afrika ülkeleri gibi yeterince temsil edilmeyen bölgelerin dahil edildiği reform taahhüdünde bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Biden, ABD liderinin Paris ziyareti kapsamında ortak yazılı açıklama yaptı.

Liderler, BMGK'de, Afrika devletleri dahil olmak üzere yeterince temsil edilmeyen bölgelerin varlığını artırmak amacıyla Konseyin genişletilmesi konusunda kararlı olduklarını dile getirdi.

BMGK'de reform taahhüdünde bulunan liderler, Konseyin daimi ve daimi olmayan kategorilerinin genişletilmesinin mümkün olduğuna inandıklarını belirtti.

Ukrayna ve Gazze konusuna aynı bakış

Macron ve Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını "güçlü şekilde" kınayarak, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğini savunmasına destek vermeyi sürdüreceklerini yineledi.

Liderler ayrıca özellikle İran, Kuzey Kore ve Çin'den Rusya'ya silah sevkiyatına ilişkin "derin endişelerini" dile getirdi.

Orta Doğu'da gerilimi azaltmak ve bölgesel çatışmayı önlemek için ortak çabaları sürdürme taahhüdünde bulunan liderler, Hamas'ın elindeki esirlerin "derhal ve koşulsuz" salıverilmesini istedi.

Macron ve Biden ayrıca Gazze'deki insani krizi önlemek için hayati yardımların tüm sivillere ulaştırılmasını isteyerek, İsrail-Filistin çatışmasında iki devletli çözümün "uzun süreli barışın tek yolu" olduğunu belirtti.

Bunun yanı sıra liderler İran'ın Rusya'ya sağladığı desteğin, bölgeyi istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerinin ve nükleer gerilimi tırmandırmasının önüne geçmek için bu ülkeye baskıyı artırma taahhüdünde bulundu.

Yahudi karşıtlığı ile ortak mücadele

Öte yandan Macron ve Biden "dünya genelinde artan Yahudi karşıtlığı" ile mücadele konusunda yıllık diyalog mekanizması kurma sözü verdi.

Çevrim içi ortamdaki Yahudi karşıtlığı söylemini hafifletmek için işbirliği yapacaklarını bildiren liderler, "tarihin korunması ve Holokost'un anılması" için birlikte çalışmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

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