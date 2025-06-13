Macron: İsrail'in Savunmasına Destek Veririz, Ama Koşulsuz Olmaz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran'ın, Tel Aviv hükümetinin saldırılarına misilleme olarak bu ülkeye karşılık vermesi durumunda İsrail'in savunmasına katkıda bulunabileceklerini ifade etti.

Macron, başkent Paris'te düzenlenen "İki Devletli Çözüm İçin Paris Çağrısı: Bölgesel Barış ve Güvenlik" başlıklı konferansta yaptığı konuşmada, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında Fransa'nın bir katkısı olmadığını belirtti.

Taraflara itidal çağrısında bulunan Macron, İran'ı, nükleer konusunda uluslararası kamuoyuna yönelik yükümlülüklerini yerine getirmemekle ve bölgenin tamamının istikrarsızlaşmasında ağır bir sorumluluğu olmakla suçladı.

" İran'ın nükleer silaha sahip olduğu bir dünyada yaşayamayız"

Tahran hükümetinin "nükleer silah için yeterli olabilecek seviyede uranyum zenginleştirme faaliyeti sürdürdüğü" değerlendirmesinde bulunan Macron, " İran'ın nükleer silaha sahip olduğu bir dünyada yaşayamayız. Bu varoluşsal ve hepimizin güvenliğine yönelik bir tehdit." yorumunu yaptı.

İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının muhtemelen devam edeceğine dikkati çeken Macron, şöyle devam etti:

" İsrail'in güvenliğini destekliyoruz. Eğer İsrail İran tarafından misilleme olarak saldırıya uğrarsa, Fransa sahip olduğu imkanlar dahilinde ve böyle bir duruma müsait olması durumunda İsrail'in korunmasına ve savunmasına yönelik operasyonlara katılabilir. Aksi halde, herhangi bir saldırı operasyonuna katılmayı düşünmüyorum."

Emmanuel Macron, kendilerini her ihtimale hazırlandıklarını vurgulayarak, "Eğer İsrail, İran topraklarında operasyonlarını belirtilen hedeflerin ötesine taşıyacak olursa, bugün hiç kimsenin tahmin edemeyeceği sonuçları olan bir durumun içinde oluruz." ifadesini kullandı.

İsrail'in kendisini "müdafaa etme hakkının" nerede bittiği konusunda Macron, "(İsrail'e) Desteğimiz, koşulsuz ve sınırsız bir destek değil." diye konuştu.

"Filistin devletini tanıma konusunda kararlı olduğumu söyledim"

Macron, bölgedeki gerilimin, uluslararası kamuoyunu, Gazze'de bir ateşkes sağlanması konusundan uzaklaştırmaması gerektiğini savunarak, bölgeye giden insani yardımın engellenmesinin haklı bir tarafının olmadığını belirtti.

Orta Doğu'daki durumun kötüleşmesinin, iki devletli çözümün uygulanması yönündeki kararlıklarını sorgulayamayacağını ifade eden Macron, "Filistin devletini tanıma konusunda kararlı olduğumu söyledim ve bu egemen bir karar." dedi.

Lojistik ve güvenlik nedenleri nedeniyle gelecek hafta Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde Filistin devletine ilişkin yapılması beklenen konferansın ileri bir tarihe ertelendiğini duyuran Macron, "Amaç, İsrail'in varlığını ve güvenliğini tanıyan silahsızlandırılmış bir Filistin devleti." sözlerini sarf etti.

Emmanuel Macron, Gazze Şeridi'nin İsrail tarafından kalıcı olarak işgal edilmesine karşı olduklarına vurgu yaparak, Tel Aviv hükümetinin bölgede ateşkes sağlanmasını kabul etmesinin çıkarına olduğunu savundu.