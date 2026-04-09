Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını kınadı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail'in çok sayıda sivilin ölümüne neden olan Lübnan'a yönelik saldırılarını kınadığını belirtti.

Macron, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ve Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ile yaptığı telefon görüşmelerine ilişkin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklama yaptı.

Avn ve Selam ile görüşmesine değinen Macron, "Çok sayıda sivilin ölümüne neden olan İsrail'in bugün Lübnan'daki ayrım gözetmeyen saldırıları karşısında kendilerine Fransa'nın tüm dayanışmasını dile getirdim. Bu saldırıları en güçlü biçimde kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Emmanuel Macron, bu saldırıların ABD ve İran arasındaki geçici ateşkesi doğrudan tehdit ettiğine dikkati çekerek, Lübnan'ın bu ateşkesin bir parçası olması gerektiğini vurguladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Avn ve Selam'a, Lübnan'ın toprak bütünlüğünü muhafaza etmek gerektiğini; Fransa'nın, Lübnan makamlarının ülkelerinin egemenliklerini koruma ve Hizbullah'ı silahsızlandırma planını uygulama çabalarını desteklemeye kararlı olduğunu söylediğini belirtti.

Son saldırılar, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği en şiddetli saldırılar olarak kayda geçti.

Lübnan Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail'in düzenlediği eş zamanlı son saldırılarda 254 kişinin hayatını kaybettiğini, 1165 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

ABD-İran arasında İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da saat 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad'da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır, ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak, Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.