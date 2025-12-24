Haberler

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi'ye taziye mesajı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ankara'da düşen uçakta hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed el-Haddad ve beraberindeki heyet için taziye mesajı gönderdi. Macron, taziye mesajında Libya halkıyla dayanışma ifade etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ankara'da düşen uçakta hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed el-Haddad ve beraberindeki heyet için Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi'ye taziye mesajı gönderdi.

Libya Başkanlık Konseyi Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Menfi, Macron'un taziye mesajını Fransa'nın Trablus Büyükelçisi Paul Soler aracılığıyla aldı.

Macron'un mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'nin başkenti Ankara yakınlarında meydana gelen ve Libya Ordusu Genelkurmay Başkanı ve beraberindeki arkadaşlarının hayatını kaybettiği trajik olay nedeniyle Sayın Başkan ve dost Libya halkına içten taziye ve yürekten başsağlığı dileklerimi sunuyorum."

Macron'un mesajında ayrıca, Fransa'nın Libya Devleti ve halkıyla dayanışmasını teyit ettiği, hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini ileterek sabır dileklerinde bulunduğu aktarıldı.

Kaynak: AA / Muhammed Semiz - Güncel
