Fransa Cumhurbaşkanı Macron: İran'la savaşa girmek istemiyoruz

Irak'ta görev yapan Fransız askerlere yönelik İHA saldırısının ardından açıklama yapan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ülkesinin İran'la bir savaşa girmek istemediğini belirtti. Irak'ta Fransız askerlerine yönelik İHA saldırısında bir askerin ölmesi, altı askerin de yaralanmasının ardından açıklama yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin İran savaşına sürüklenmesine izin verilmeyeceğini açıkladı.

"Fransa, devam eden savaşla ilgili tamamen savunmacı bir tutum sergiliyor" diyen Macron, Fransa'nın İran'la savaş halinde olmadığını vurgulayarak "Soğukkanlılık, itidal ve kararlılık göstermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Perşembe akşamı Irak'ın kuzeyinde, Musul'a bağlı Mahmur ilçesindeki Molla Kara Peşmerge-Fransız ortak askeri üssüne yönelik saldırının ardından Fransız ordusunun olguları ve koşulları değerlendirdiğini belirten Macron, öğleden sonra Irak Başbakanı Şiya es-Sudani ile görüşeceğini duyurdu.

Fransız Cumhurbaşkanı, "Askerlerimiz yıllardır yaptığımız gibi uluslararası bir koalisyon çerçevesinde bölgedeki terörün yeniden canlanmasına karşı mücadelede bulunurken ve Irak'ın egemenliğine hizmet ederken saldırıya uğradı. Bu elbette kabul edilemez" dedi.

İran yanlısı gruptan Fransa'ya tehdit

Erbil'in yaklaşık 40 kilometre güneybatısında Fransızların kullandığı üsse düzenlenen saldırının arkasında kimin olduğu ise henüz netlik kazanmış değil.

İran yanlısı Eshab'ul Kehf isimli silahlı bir grup, Fransa'nın "Charles de Gaulle" uçak gemisini bölgeye konuşlandırmasının ardından sosyal ağ Telegram üzerinden "Irak ve bölgedeki tüm Fransız çıkarlarını" hedef alacağını duyurmuştu. Ancak örgüt, Fransız askerlerine yönelik saldırının sorumluluğunu açıkça üstlenmedi.

Fransız Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yaralanan altı asker Irak'taki bir klinikte tedavi görüyor. Yaralı askerlerin ve hayatını kaybeden başçavuşun Fransa'ya nakli için hazırlıklar sürüyor.

Kaynak: Deutsche Welle