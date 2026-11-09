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Macron, 14-16 Kasım'da Kamboçya'ya 1993'ten bu yana ilk devlet ziyaretini yapacak

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Macron, 14-16 Kasım'da Kamboçya'ya 1993'ten bu yana ilk devlet ziyaretini yapacak
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kamboçya Kralı Norodom Sihamoni'nin davetiyle 14-16 Kasım'da Kamboçya'ya 1993'ten bu yana ilk devlet ziyaretini yapacak. Macron, Punom Pen'de 20. Frankofoni Zirvesi'ne katılacak, ziyarette çok sayıda işbirliği anlaşması imzalanacak.

PUNOM PEN, 9 Kasım (Xinhua) -- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kamboçya Kralı Norodom Sihamoni'nin daveti üzerine 14-16 Kasım tarihlerinde Kamboçya'ya devlet ziyareti gerçekleştirecek.

Kamboçya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı'nın pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre Macron, ziyareti sırasında başkent Punom Pen'de düzenlenecek 20. Frankofoni Zirvesi'ne de katılacak.

Kraliyet Sarayı'nda Kral Sihamoni ile bir araya gelecek olan Macron, Senato Başkanı Samdech Techo Hun Sen ve Başbakan Hun Manet ile de ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

Açıklamada, "Ziyaret sırasında ekonomi, yatırım, kültür ve savunma alanlarını kapsayan çok sayıda anlaşma ve işbirliği belgesi imzalanacak. Geleneksel dostluk bağlarımıza yeni bir ivme kazandıracak olan bu anlaşmalar, Kamboçya-Fransa ilişkileri ve karşılıklı fayda sağlayan işbirliğinde yeni bir sayfa açacak" ifadelerine yer verildi.

Macron, Siem Reap eyaletinde Angkor Arkeoloji Parkı'ndaki antik Batı Mebon Tapınağı'nın restorasyon projesinin kapanış törenine Kral Sihamoni ile birlikte başkanlık edecek.

Macron'un ziyareti, François Mitterrand'ın 1993'teki ziyaretinden bu yana bir Fransa cumhurbaşkanının Kamboçya'ya gerçekleştireceği ilk devlet ziyareti olma özelliği taşıyor.

Kaynak: Xinhua
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