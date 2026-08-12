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Macaristan'da Baka Cumhurbaşkanı Seçildi

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Macar parlamentosu, eski Yüksek Mahkeme Başkanı Andras Baka'yı cumhurbaşkanı seçti. İktidar partisi adayı Baka, 140 oyla seçilirken, muhalefet oylamayı boykot etti. Baka, toplumsal kutuplaşmayı eleştirip hukuki usulsüzlüklerin soruşturulması gerektiğini belirtti.

Macaristan'da parlamento, eski Yüksek Mahkeme Başkanı Andras Baka'yı ülkenin yeni cumhurbaşkanı seçti.

Macar Ulusal Meclisinde yapılan oylamada milletvekilleri, yeni cumhurbaşkanını seçmek için oy kullandı.

İktidardaki Saygı ve Özgürlük Partisinin (Tisza) adayı eski Yüksek Mahkeme Başkanı Baka, 199 sandalyeli mecliste 140 milletvekilinin desteğini alarak ülkenin yeni cumhurbaşkanı seçildi.

Baka için 6 milletvekili aleyhte oy kullanırken, muhalefetteki eski Başbakan Viktor Orban'ın Macar Yurttaş Birliği (Fidesz) Partisi ile Hristiyan Demokrat Halk Partisi (KDNP) milletvekilleri oylamayı boykot etti.

Cumhurbaşkanı seçilen Baka'nın, 19 Ağustos'ta yemin ederek göreve başlaması bekleniyor.

Oylamanın ardından parlamentoda konuşan Baka, Orban liderliğindeki hükümetin icraatlarını eleştirerek, toplumsal ve siyasi kutuplaşmanın ülkenin karşı karşıya kaldığı en büyük sorunlardan biri olduğunu söyledi.

Baka, geçmişteki hukuki ve mali usulsüzlüklerin soruşturulması gerektiğini belirterek, "Bu ülke, vatandaşlarının birbirini düşman olarak gördüğü sürece ortak bir gelecek inşa edemez. Siyasi değişim, bundan sonra insanların korkmak, sessiz kalmak veya dışlanmış hissetmek zorunda kalacağı anlamına gelmemeli." dedi.

Andras Baka, ülkedeki siyasi değişimin, "intikam" yoluyla gerçekleşmemesi gerektiği uyarısında bulundu.

Yeni hükümet, cumhurbaşkanını değiştirmek için anayasa değişikliğine gitmişti

Macaristan Başbakanı Peter Magyar, 12 Nisan'daki seçimi kazanmasının ardından, "Viktor Orban'ın kuklası" diye nitelendirdiği Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok'u istifaya çağırmış, istifa etmemesi durumunda anayasa değişikliğine gideceklerini açıklamıştı.

Macar Ulusal Meclisi, Cumhurbaşkanı Sulyok'un görev süresini sona erdirecek anayasa değişikliğini 13 Temmuz'da kabul etmiş, Sulyok da kendi görev süresini sona erdiren anayasa değişikliğini 18 Temmuz'da imzalamıştı.

Baka, 1991-2008 yıllarında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde (AİHM) yargıç olarak görev yapmıştı.

2009'da Macaristan Yüksek Mahkemesi Başkanlığına atanan Baka'nın görevi 2011'de Orban hükümeti döneminde sona erdirilmişti.

Görevden alınmasını AİHM'ye taşıyan Baka'nın başvurusuna ilişkin 2014'te verilen kararda, Orban hükümetinin Baka'nın haklarını ihlal ettiği sonucuna varılmıştı.

Kaynak: AA
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