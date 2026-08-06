Macaristan'da Tarihi Sıcaklık Rekoru

Macaristan'da etkisini sürdüren sıcak hava dalgası nedeniyle başkent Budapeşte'de hava sıcaklığı 41,1 dereceye ulaşarak, kentte tüm zamanların en yüksek sıcaklık değeri kaydedildi.

Polonya'nın kamu yayıncısı TVP World'ün haberine göre, Budapeşte'de hava sıcaklığı 5 Ağustos'ta 41,1 dereceye çıkarak yaz başında kaydedilen 41 derecelik önceki rekoru geride bıraktı.

Sıcak hava dalgası nedeniyle başkentteki Janos Tepesi'nde gece sıcaklığı yalnızca 28 dereceye kadar düştü ve bu değer de "ülke tarihinde kaydedilen en sıcak gece" olarak kayıtlara geçti.

Başkente yakın Budakalasz kasabasında ise sıcaklık 41,4 derece olarak ölçüldü. Bu değer, 30 Haziran'da Szecseny kasabasında kaydedilen 42 derecelik ülke rekorunun hemen altında yer aldı.

Sıcak hava dalgası, ülkenin su ve enerji sistemlerini de olumsuz etkiledi.

Su kullanımına yönelik kısıtlamalar 629 belediyede yürürlükte kalırken, bunların 13'ünde en yüksek alarm seviyesi uygulanıyor. En fazla etkilenen bölgelere içme suyu ulaştırılması için ordu da görev yapıyor.

Macaristan Çevre Bakanı Laszlo Gajdos, ülke genelinde su tüketiminin son günlerde yüzde 9 azaldığını belirterek, "vatandaşlara zorunlu olmayan su kullanımını azaltmayı sürdürmeleri" çağrısında bulundu.

Tuna Nehri'ndeki su seviyesinin rekor düzeyde düşmesi, Macaristan'ın elektrik ihtiyacının yaklaşık yarısını karşılayan Paks Nükleer Güç Santrali'nde elektrik üretimini de olumsuz etkiledi.

Macaristan Başbakanı Peter Magyar, Tuna Nehri'ndeki su seviyesinin pazar gününden bu yana 9 santimetre yükseldiğini ve bunun kapasitesinin yaklaşık yüzde 10'uyla çalışan Paks'ın bir türbininin yeniden devreye alınmasına imkan sağladığını açıkladı.

Magyar, sıcak hava dalgasının etkisini sürdürdüğünü belirterek, hane halkı ve işletmelerin elektrik tüketimini gönüllü olarak azaltmasına halen ihtiyaç bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA