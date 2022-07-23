Macaristan'da 'Gurbetçi Türklerin Gözünden 15 Temmuz ve Medya' konulu etkinlik düzenlendi

Macaristan'da, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ve Yunus Emre Enstitüsü (YEE) iş birliği, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçiliğinin katkılarıyla "Gurbetçi Türklerin Gözünden 15 Temmuz ve Medya" konulu etkinlik düzenlendi.

YEE Budapeşte binasındaki etkinliğe, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, YEE Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu, Doç. Dr. Hüseyin Aydın, Türk Konseyi Budapeşte Temsilcilik Ofisi Direktörü Büyükelçi Dr. Janos Hovari ve davetliler katıldı.

Şahin, yaptığı konuşmada, Türk milletinin, 15 Temmuz gecesi büyük bir komplo ve beraberinde muhtemelen işgalin eşiğinden döndüğünü, Türkiye'nin birliğine yönelik bu saldırının medya araçlarının birleştirici gücü ve tek vücut olmasıyla atlatıldığını söyledi.

Türk medyasının 15 Temmuz gecesi ve sonrasında ortaya koyduğu yayıncılık ile darbecilerin başarısız olmasında büyük rol oynadığını belirten Şahin, şöyle devam etti:

"15 Temmuz sürecinde görülmüştür ki, medya antidemokratik hareketlerin karşısında ifade özgürlüğünün sembolü ve yılmaz savunucusu haline gelmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı'mız başta olmak üzere hain darbe girişimi ile mücadele veren siyasilerin ve askerlerin darbeyi püskürtmelerinde özellikle televizyon kanalları kritik rol oynamış ve demokratik düzenin sürdürülmesine büyük katkıda bulunmuşlardır."

"Bu tür olayların kayıtlara geçmesi çok kıymetli"

Prof. Dr. Ateş ise FETÖ'nün 40 yıl boyunca ordu ve önemli diğer kamu kurumlarına sızdığını ve sonrasında da bir darbe girişiminde bulunduğu anlatarak, 15 Temmuz'un hem insanlık hem de Türk tarihi için çok önemli bir gün olduğunu belirtti.

Doç. Dr. Hüseyin Aydın'ın yazdığı ve etkinlikte tanıtımı yapılan, "Asırlık Gece - Belgeler ve Deliller Işığında 15 Temmuz Darbe Girişimi" kitabının çok önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ateş, "Hüseyin Aydın Bey'e çok teşekkür ediyorum çünkü yaşadığımız bu hikayeyi, yapbozun tüm parçalarını bir araya getirerek büyük bir titizlikle ortaya koyuyor. Bu tür olayların kayıtlara geçmesi çok kıymetli." diye konuştu.

Büyükelçi Ekşioğlu, 15 Temmuz'da, Türk milletinin verdiği destansı mücadelenin kalplere ve zihinlere hiç silinmeyecek şekilde kazındığını ifade ederek, birbirinden farklı sayısız kahramanlık öyküsünü barındıran 15 Temmuz gecesinin kitap, belgesel ve filmlerle hafızalardaki tazeliğinin korunmasının sağlanması ve sonraki nesillere aktarılmasının da önem taşıdığını söyledi.

Ekşioğlu, şöyle devam etti:

"Bugün Macar dostlarımızın da bizimle birlikte olduğunu görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Güçlü dostluk bağlarına sahip olduğumuz Macaristan ve Macar halkının, gönlümüzde müstesna bir yeri bulunmaktadır. İki ülke tarih boyunca zor ve sıkıntılı günlerinde birbirlerinin yanında durmuş, yakın ilişkilerimiz dostluk ve müttefiklik temelinde ilerlemiştir. Macaristan hain darbe girişimini kınayan ilk ülkeler arasında yer almış, zor günlerimizde bizden desteğini esirgememiştir."

Terörün dini, etnik kimliği veya milliyetinin bulunmadığını belirten Ekşioğlu, nerede olursa olsun, terörün her türlüsünü kınamanın ve lanetlemenin insanlık görevi olduğunu kaydetti.

"Örgüt, gerçek niyetini gizledi"

Programda Doç. Dr. Aydın ise FETÖ'nün sahte bir imaj oluşturarak kendisini eğitim faaliyetleri yürüten sivil toplum kuruluşu gibi göstererek gerçek niyetini gizlediğini söyledi.

Bu imajı örgütün propagandayla oluşturduğunu aktaran Aydın, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gerçek niyetlerini gizlemek için ustaca kullandıkları bir maske aslında. Örgütün gerçek amacı ve niyeti kesinlikle göründüğünden çok daha farklı. Bu örgüt hiçbir şekilde şeffaf bir örgüt değil. Artık Türk adli makamlarının tespit ettiği ve mahkeme kararıyla kesinleşen örgüt yapılanması 7 katlı piramitten oluşuyor. Bu yapılanmanın en üst katında örgüt lideri bulunuyor. Altıncı ve beşinci seviyelerinde örgütün üst seviye yöneticileri, birinci, ikinci ve üçüncü katında ise örgütün daha çok görünen imajına inanarak örgütün içinde bulunan kişiler, dördüncü kademe ise bir geçiş kademesi."