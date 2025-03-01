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Avrupa'daki tek çatlak ses! Dünyayı şoke eden kavgada Trump'ın tarafını tuttu

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ABD Başkanı Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Beyaz Saray'da yaptığı tartışmanın ardından Avrupa ülkelerinden Ukrayna'ya destek açıklamaları devam ederken, Macaristan Başbakanı Victor Orban, Trump'a teşekkür etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın değerli madenler anlaşmasını kabul eden Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, anlaşmaya imza atmak için Beyaz Saray'a gitti.

İKİ LİDER ARASINDA KAVGA ÇIKTI

Trump, Zelenskiy'i kapıda karşılarken; görüşme sırasında iki lider arasında gergin anlar yaşandı. "Ülkemize saygısızlık ediyorsun, biz olmadan kazanamayacağınızı biliyorum." diyen Trump, Zelenskiy'ye, elinde oynayacak hiçbir kartı olmadığını belirtti. Zelenskiy'in de yanıt vermesiyle tansiyon bir anda yükseldi.

Yaşanan gelişmenin ardından ortak basın toplantısı iptal edildi. Zelenskiy Beyaz Saray'ı terk ederken; planlanan anlaşma da böylece imzalanamadı.

Avrupa'daki tek çatlak ses! Dünyayı şoke eden kavgada Trump'ın tarafını tuttu

AB ÜLKELERİ UKRAYNA'NIN TARAFINI SEÇTİ

ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Beyaz Saray'daki görüşmesinde yaşanan tartışmaya Avrupa Birliği(AB) ülkelerinden tepkiler gelmeye devam ediyor.

AB Dış Politika Şefi Kaja Kallas, sosyal emdya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Ukrayna Avrupa'dır! Ukrayna'nın yanındayız. Bugün, özgür dünyanın yeni bir lidere ihtiyacı olduğu açıkça ortaya çıktı. Bu meydan okumayı üstlenmek bize, Avrupalılara düşüyor" ifadesini kullandı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen,"Sizin onurunuz Ukrayna halkının cesaretini onurlandırıyor... Siz asla yalnız değilsiniz Sayın Başkan Zelenskiy" değerlendirmesini yaptı.

Almanya'nın yeni şansölyesi olma ihtimali yüksek olan Friedrich Merz de, "Bu korkunç savaşta asla saldırganla kurbanı birbirine karıştırmamalıyız" dedi.

Fransa, Polonya, İspanya, İrlanda, İzlanda, Almanya, Litvanya, Moldova ve İsveç'in de aralarında bulunduğu çok sayıda Avrupa lideri de Ukrayna'ya desteklerini dile getirdi.

ORBAN: TEŞEKKÜRLER SAYIN BAŞKAN

Macaristan Başbakanı Viktor Orban ise Ukrayna'ya verilen desteğin tersine Başkan Trump'a teşekkür etti.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban Cuma günü, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky ile Trump arasında Beyaz Saray'da yaşanan hararetli tartışmanın ardından ABD Başkanı Donald Trump'a "barış için cesurca" durduğu için teşekkür etti.

Orban x hesabından yaptığı açıklamada, "Güçlü adamlar barış yapar, zayıf adamlar savaş yapar. Bugün Başkan Donald Trump barış için cesurca durdu. Bir çokları için hazmetmesi zor olsa bile. Teşekkürler Sayın Başkan!"

Avrupa'daki tek çatlak ses! Dünyayı şoke eden kavgada Trump'ın tarafını tuttu
Kaynak: ANKA / Güncel
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