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Macaristan 10 Rus diplomatik misyon mensubunun ülkeyi terk etmesini istedi

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Macaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Anita Orban, Rus diplomatik misyonunun 10 mensubundan, "Viyana Sözleşmesi kapsamında diplomatlar için kabul edilemez faaliyetlerde" bulunduğu gerekçesiyle Macaristan'ı terk etmelerinin istendiğini bildirdi.

Macaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Anita Orban, Rus diplomatik misyonunun 10 mensubundan, "Viyana Sözleşmesi kapsamında diplomatlar için kabul edilemez faaliyetlerde" bulunduğu gerekçesiyle Macaristan'ı terk etmelerinin istendiğini bildirdi.

Orban, konuya ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

Macar makamlarının değerlendirmesine göre Rus misyonunun 10 mensubunun Macaristan'da "Viyana Sözleşmesi kapsamında diplomatlar için kabul edilemez faaliyetlerde" bulunduğunu belirten Orban, talimatı üzerine Rusya'nın Budapeşte Büyükelçisi'nin konu hakkında bilgilendirildiğini aktardı.

Orban, "Bu nedenle Macaristan tarafı, söz konusu kişilerin Macaristan'ı terk etmelerini talep etmiştir." ifadesini kullandı.

Kararın Macaristan'ın güvenliğini ve egemenliğini koruduğunu vurgulayan Orban, bu adımın, Rusya ile diplomatik ilişkilerin kesilmesi anlamına gelmediğinin altını çizdi.

Orban ayrıca, Macaristan'ın karşılıklı saygı ve kurallara bağlılık temelinde gerekli diyaloğu sürdürme niyetinde olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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