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Lüleburgaz'ın Düşman İşgalinden Kurtuluşu 102. Yıl Dönümünde Kutlandı

Lüleburgaz'ın Düşman İşgalinden Kurtuluşu 102. Yıl Dönümünde Kutlandı
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Lüleburgaz'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı. Törende Belediye Başkanı Murat Gerenli, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu ve Türk milletinin bağımsızlığını sağlayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.

Lüleburgaz'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü törenle kutlandı.

Yeni tören alanında düzenlenen programda Belediye Başkanı Murat Gerenli Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Gerenli, Lüleburgaz'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünü gururla kutladıklarını söyledi.

İlçenin kurtuluşunun heyecanını ve mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Gerenli, Türk milletinin özgür, bağımsız ve onurlu bireyler olarak yaşamasını sağlayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnet ve şükranla andıklarını belirtti.

Halk oyunları ekibinin gösterisinin ardından temsili düğün töreni yapıldı.

Törene, İlçe Kaymakamı Salih Yüce, CHP Kırklareli Milletvekili Fahri Özkan, 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Aydın Torun, protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Tevfik İşçi - Güncel
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