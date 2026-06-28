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Kırklareli'nden kısa kısa

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Lüleburgaz'da yol yapım çalışmaları devam ederken, Kırklareli'nin 2025 ölüm istatistikleri açıklandı. Ayrıca Vize 17. Tarih ve Kültür Festivali'nin tarihi belli oldu.

Lüleburgaz ilçesinde yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Lüleburgaz Belediyesinden yapılan açıklamada, ekiplerin yeni imara açılan yollarda çalışmada bulunduğu belirtildi.

İlçede ulaşım aksamalarının önlenmesi amacıyla çalışmaların devam ettiği aktarılan açıklamada, yeni açılan yollarla kent içi trafiğinin daha çok rahatlayacağı kaydedildi.

Ölüm ve ölüm nedeni istatistikleri

Kırklareli'nin ölüm ve ölüm nedeni istatistikleri açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerini açıkladı.

Buna göre Kırklareli'nde 2025 yılında 3 bin 338 kişi hayatını kaybetti.

Ölen kişilerin 1837'sinin erkek, 1501'inin ise kadın olduğu belirtildi.

Kaba ölüm hızında binde 8.8 olan Kırklareli'nde, dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı olarak ölüm oranı ise yüzde 32.7 olarak kaydedildi.

Vize 17. Tarih ve Kültür Festivali yapılacak

Vize 17. Tarih ve Kültür Festivali'nin tarihi açıklandı.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, yaptığı yazılı açıklamada, festivalin 27-30 Ağustos tarihlerinde yapılacağını bildirdi.

Festivalin her geçen yıl daha büyük bir coşkuyla yapıldığını aktaran Özalp, açıklamasında şunları kaydetti:

"Festival 27-30 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek. Festivalimizde bir birinden değerli sanatçılarımız konser verecek. Her yıl olduğu gibi bu yıl da muhteşem bir festival düzenleyebilmek için Vize Belediyesi olarak hazırlıklarımızı yapacağız. Festivalimizde Seda Sayan, Emircan İğrek, İkilem ve Ekin Uzunlar sahne alacak."

Kaynak: AA / Nihat Evren
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