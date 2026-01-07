Kırklareli'nde 'yağma' ve 'gasp' yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli tutuklandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde "yağma" ve "gasp" suçlarına karıştıkları gerekçesiyle 7 şüpheli tutuklandı.

Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 16 Aralık 2025'te bir kadına yönelik "yağma" ve "gasp" olayınının şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucu 7 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.