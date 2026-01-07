Kırklareli'nde "yağma" ve "gasp" yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli tutuklandı
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir kadına yönelik yağma ve gasp suçlarında 7 şüpheli tutuklandı. Emniyet, olayın faillerinin yakalanması için detaylı bir çalışma yürüttü.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde "yağma" ve "gasp" suçlarına karıştıkları gerekçesiyle 7 şüpheli tutuklandı.
Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 16 Aralık 2025'te bir kadına yönelik "yağma" ve "gasp" olayınının şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.
Çalışmalar sonucu 7 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel