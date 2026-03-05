Haberler

Kırklareli'nde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 343 gram sentetik kannabinoid, 22 gram eroin, 18 gram metamfetamin ve 24 uyuşturucu hap ele geçirilirken, şüpheli İ.Ö. tutuklandı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Lüleburgaz ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.

Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, şüpheli İ.Ö. gözaltına alındı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada 343 gram sentetik kannabinoid, 22 gram eroin, 18 gram metamfetamin ve 24 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
Aliyev'den İHA saldırısı sonrası orduya 'Hazırlıklı olun' talimatı

Azerbaycan'da neler oluyor? Aliyev'den orduya "Hazır olun" talimatı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrailli aktivistten ajanlıkla suçlanan İsmail Kaani'yi zora sokacak sözler

İran'da ajanlıkla suçlanan İsmail Kaani'yi zora sokacak sözler
'Futbolda her şeyi bilen çocuk' yıllar sonra ortaya çıktı

Yıllar sonra ortaya çıktı! Son halini görmeniz lazım
Süper Lig ekibinin kaptanı savaştan çok korktu: Türkiye'den ayrılabilirim

Süper Lig ekibinin kaptanı savaştan korktu: Türkiye'den kaçabilirim
Yüzlerce mağazası olan Türk devi 4,5 milyon kişiyi tehlikeye soktu

Yüzlerce mağazası olan Türk devi 4,5 milyon kişiyi tehlikeye soktu
İsrailli aktivistten ajanlıkla suçlanan İsmail Kaani'yi zora sokacak sözler

İran'da ajanlıkla suçlanan İsmail Kaani'yi zora sokacak sözler
Dünyaca ünlü isim hacamat yaptırdı

Kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız
Macron'dan 6 gün sonra savaşın gidişatını değiştirecek karar

Macron'dan 6 gün sonra savaşın gidişatını değiştirecek karar