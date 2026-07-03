Belarus'tan, Myanmar ile ilişkilerde "yeni bir aşamaya geçilmesi" vurgusu

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkesi ile Myanmar arasındaki ilişkilerin "yeni bir aşamaya geçmesi" gerektiğini vurguladı.

Belarus Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Myanmar'ın Nepido kentini ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında Lukaşenko, bu yılın başında yapılan seçimlerin ardından parlamento tarafından devlet başkanı seçilen Min Aung Hlaing ile görüştü.

Lukaşenko, burada yaptığı konuşmada, Myanmar ile Belarus arasındaki ilişkinin "yeni bir aşamaya geçmesi" gerektiğini vurgulayarak, halkların refahının ikili ilişkilerin temel taşı olacağını kaydetti.

İki ülkenin, bölgedeki diğer devletler için örnek olacak ilişkiler kurması gerektiğini dile getiren Lukaşenko, "Kimseye karşı güçlerimizi birleştirmiyoruz. Halklarımızın yararı için dostluğumuzu pekiştiriyor ve işbirliğimizi geliştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Myanmar Devlet Başkanı Min Aung Hlaing ise ilişkilerin liderlik düzeyinin ötesine geçerek parlamentoları ve vatandaşları da kapsayacak şekilde genişletilmesinin hayati önem taşıdığını belirtti.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Darbenin ve muhalefetin barışçı protestolarının kanlı şekilde bastırılmasının ardından başlayan silahlı direniş ve ülke genelindeki çatışmalar, 6 bin kişinin ölümüne ve yaklaşık 3 milyon kişinin yerinden edilmesine sebep olmuştu.

28 Aralık 2025-25 Ocak 2026'da yapılan genel seçimlerde ordu destekli Birlik İçin Dayanışma ve Kalkınma Partisi (USDP), alt meclis Pyithu Hluttaw'da 231, üst meclis Amyotha Hluttaw'da 108 sandalye kazanarak hükümet kurmak için gerekli çoğunluğu elde etmişti.

Genel seçimlerin ardından toplanan parlamento, 10 Nisan'da askeri cuntanın lideri Min Aung Hlaing'i devlet başkanı seçmişti.