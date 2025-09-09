Lucky, 8 Aylık Tedavi Sonrası Yürümeye Başladı

Adana'da aracın çarpması sonucu sağ ön ayağını kullanamayan köpek, 8 aylık fizik tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştu.

Uğur Kumuma???????'nın Pekinez cinsi köpeği "Lucky", 11 Şubat 2024'te otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Sahibi tarafından veterinere götürülen ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı tespit edilen köpek, 5 günlük yoğun bakım tedavisi sonrası hayata tutundu.

Kumuma, yaşama tutunan ancak kaza nedeniyle sağ ön ayağını kullanamayan köpeğini yeniden eskisi gibi yürüyebilmesi için çok sayıda veterinere götürdü.

Bazı veterinerlerin köpeğin durumunun kötü olduğunu ve çok fazla yaşamayacağını söylemesine rağmen Kumuma, araştırma yapmaktan vazgeçmedi.

Kumuma, son umutla köpeğini veteriner hekim İsmail Serdar Sayar'a getirdi.

Sayar, yaptığı kontrolde, kötü durumdaki köpeğin bir bacağının felç olduğunu teşhis etti. Köpeği fizik tedaviye alan Sayar, uyguladığı tedaviyle "Lucky"nin kas ve sinirlerini güçlendirdi.

"Lucky", 8 aylık fizik tedavi sürecinin ardından yeniden sağ ön bacağını kullanmaya başladı.

"Başlangıçta çok umutlu değildik"

Veteriner hekim İsmail Serdar Sayar, AA muhabirine, "Lucky"nin artık sağ ön bacağını rahat kullanabildiğini söyledi.

Köpeğin ilk geldiğinde kötü durumda olduğunu anlatan Sayar, "Lucky, paralizi yani felçti. Sağ ön bacağı sallanıyordu, hiç hissetmiyordu, koordine edemiyordu ve kullanamıyordu. Yaklaşık 1 ay tedaviye yanıt vermedi, sonrasında parmak ucunu yere dokundurmaya başladı. Bu bizi çok mutlu etti. Sonraki fizik tedavi süreçlerinde her gün daha da iyiye gitmeye başladı. Başlangıçta çok umutlu değildik." diye konuştu.

Sayar, bu tür vakalarda erken teşhisin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Tedavi sürecinde "Lucky"nin sahibinin umudunu hiç kaybetmediğini ifade eden Sayar, şöyle konuştu:

"Uğur Kumuma, köpeğin iyileşmesi anlamında bizden daha inançlıydı. Biz bu tip omurga kırıkları veya felçlerde pek umut veremiyoruz. Sahibinin iyileşeceğine dair müthiş inancı vardı ve o inancı bize de aşıladı. Burada en büyük başarı onun, biz sadece işimizi yaptık. Şu anda dört ayağını da kullanabiliyor. Yürüyor, koşuyor, zıplıyor. Normal bir köpeğin yapması gereken her şeyi yapabiliyor."

"Şu anda koşuyor, zıplıyor, istediğini yapabiliyor"

Uğur Kumuma??????? ise 2,5 yaşında olan köpeğinin sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu dile getirdi.

Bu süreçte köpeğinin yeniden yürüyebilmesi için çok çabaladığını anlatan Kumuma, şunları kaydetti:

"Lucky'nin felç olduğunu ilk öğrendiğimde büyük şok yaşadım, kendimi çok kötü hissettim. Fizik tedavi süreci çok güzel geçti. İlk tepki verdiğinde mutluluktan uçuyordum. En çok zorlandığım şey her gün tedaviye gelmemizdi. Bazen işimden ve sosyal hayatımdan fedakarlık yaptığım zamanlar oluyordu ama Lucky için değerdi. Sonuç buna değdi, o yüzden çok mutluyuz. Şu anda koşuyor, zıplıyor, istediğini yapabiliyor. Onu böyle görünce çok mutlu oluyorum."