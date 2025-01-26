Lübnanlı kadın tankların önüne geçip İsrail askerlerine meydan okudu

Lübnan ile varılan ateşkes anlaşması doğrultusunda ülkenin güneyinden çekilmesi gereken İsrail ordusunun işgaline karşı çıkan Lübnanlı bir kadının, İsrail askerlerine meydan okuduğu anlar dikkati çekti

İSRAİLLİ ASKERLERE BÖYLE MEYDAN OKUDU

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, İsrail tanklarının önüne geçen Lübnanlı kadının kollarını açarak İsrail askerlerine, "Hadi ateş açın" diye bağırdığı, İsrail askerlerinin ise havaya ateş açarak kadını uzaklaştırmaya ve kalabalığı dağıtmaya çalıştığı görüldü.

ATEŞ AÇTILAR

Ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyinden çekilmeyen İsrail ordusu, bu sabah ülkenin güneyindeki bölgelere geçmeye çalışan Lübnanlılara ateş açmıştı.

15 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİ, 83 KİŞİ YARALANDI

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun bugün ülkenin güneyinde Lübnan vatandaşları ve askerlerine düzenlediği saldırılarda 15 kişinin hayatını kaybettiğini ve 83 kişinin yaralandığı bildirmişti.