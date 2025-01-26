Lübnanlı kadın tankların önüne geçip İsrail askerlerine meydan okudu
Lübnan'ın güneyinde İsrail ordusunun işgali altındaki evine dönmek isteyen bir kadın, İsrail askerlerine meydan okudu. İsrail tanklarının önüne geçen kadının kollarını açarak askerlere, "Hadi ateş açın" diye bağırdığı görüldü.
Lübnan ile varılan ateşkes anlaşması doğrultusunda ülkenin güneyinden çekilmesi gereken İsrail ordusunun işgaline karşı çıkan Lübnanlı bir kadının, İsrail askerlerine meydan okuduğu anlar dikkati çekti
İSRAİLLİ ASKERLERE BÖYLE MEYDAN OKUDU
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, İsrail tanklarının önüne geçen Lübnanlı kadının kollarını açarak İsrail askerlerine, "Hadi ateş açın" diye bağırdığı, İsrail askerlerinin ise havaya ateş açarak kadını uzaklaştırmaya ve kalabalığı dağıtmaya çalıştığı görüldü.
ATEŞ AÇTILAR
Ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyinden çekilmeyen İsrail ordusu, bu sabah ülkenin güneyindeki bölgelere geçmeye çalışan Lübnanlılara ateş açmıştı.
15 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİ, 83 KİŞİ YARALANDI
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun bugün ülkenin güneyinde Lübnan vatandaşları ve askerlerine düzenlediği saldırılarda 15 kişinin hayatını kaybettiğini ve 83 kişinin yaralandığı bildirmişti.