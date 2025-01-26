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Lübnanlı kadın tankların önüne geçip İsrail askerlerine meydan okudu

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Lübnan'ın güneyinde İsrail ordusunun işgali altındaki evine dönmek isteyen bir kadın, İsrail askerlerine meydan okudu. İsrail tanklarının önüne geçen kadının kollarını açarak askerlere, "Hadi ateş açın" diye bağırdığı görüldü.

Lübnan ile varılan ateşkes anlaşması doğrultusunda ülkenin güneyinden çekilmesi gereken İsrail ordusunun işgaline karşı çıkan Lübnanlı bir kadının, İsrail askerlerine meydan okuduğu anlar dikkati çekti

İSRAİLLİ ASKERLERE BÖYLE MEYDAN OKUDU

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, İsrail tanklarının önüne geçen Lübnanlı kadının kollarını açarak İsrail askerlerine, "Hadi ateş açın" diye bağırdığı, İsrail askerlerinin ise havaya ateş açarak kadını uzaklaştırmaya ve kalabalığı dağıtmaya çalıştığı görüldü.

ATEŞ AÇTILAR

Ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyinden çekilmeyen İsrail ordusu, bu sabah ülkenin güneyindeki bölgelere geçmeye çalışan Lübnanlılara ateş açmıştı.

15 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİ, 83 KİŞİ YARALANDI

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun bugün ülkenin güneyinde Lübnan vatandaşları ve askerlerine düzenlediği saldırılarda 15 kişinin hayatını kaybettiğini ve 83 kişinin yaralandığı bildirmişti.

Lübnanlı kadın tankların önüne geçip İsrail askerlerine meydan okudu
Kaynak: AA / Çağrı Koşak - Güncel
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıZebra 21:

Bütün İslam dünyası bu kadın gibi dik duramadı maalesef

Yorum Beğen59
Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıBükücü:

Şu kadındaki yürek dünyadaki bir çok Müslüman da yok olsa Müslüman ülkeler bu halde olmazdı

Yorum Beğen34
Yorum Beğenme6
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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Mal

Yorum Beğen4
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yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYunus Kılıç:

Sp şart

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Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
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