Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Suriyeli tutuklular için Şam ile hukuki anlaşma hazırlanması talimatı verdi

Lübnan Başbakan Yardımcısı Tarık Mitri, Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın, Lübnan'daki Suriyeli tutukluların durumunun ele alınması için Suriye ile bir anlaşmaya zemin oluşturacak hukuki çerçeve üzerinde çalışılması talimatı verdiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, başkent Beyrut'un doğusundaki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda, Başbakan Yardımcısı Tarık Mitri ve Adalet Bakanı Adil Nassar'ın da yer aldığı toplantıya başkanlık etti.

Toplantıda, Lübnan'daki Suriyeli tutuklular konusunda taraflar arasında yürütülen görüşmelerin seyri görüşüldü.

Beyrut- Şam hattındaki temaslarda öne çıkan isimlerden Başbakan Yardımcısı Mitri, toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Mitri, Cumhurbaşkanı Avn'ın talebiyle, Lübnan-Suriye ilişkilerinin güçlendirilmesi, özellikle de Lübnan'daki cezaevlerinde bulunan Suriyeli tutuklulara ilişkin iki ülke arasında bir anlaşmaya varılması amacıyla toplantının gerçekleştirildiğini söyledi.

Suriye ile iyi ilişkiler kurmak ve karşılıklı güven inşa etmek istediklerini belirten Mitri, Cumhurbaşkanı Avn'ın, Lübnan'daki Suriyeli tutukluların durumunun ele alınması için Suriye ile bir anlaşmaya zemin oluşturacak hukuki çerçeve üzerinde çalışılması talimatı verdiğini bildirdi.

Lübnan'daki Suriyeli tutukluların büyük bölümü 2011 sonrası iç savaş döneminde tutuklananları kapsıyor. Bu kişilerin çoğunun dosyası hala sonuçlanmadı. Tutuklamalar, Esed rejimine karşı muhalif gruplara destek iddialarına dayanıyor. Rejimin devrilmesinin ardından konu, Beyrut ile Şam arasında adli ve siyasi işbirliğinin başlıklarından biri haline geldi.

Başbakan Yardımcısı Mitri, dün AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkesindeki Suriyeli tutuklular dosyasında yakın zamanda ilerleme umduklarını dile getirerek, bu dosyayı Şam'la işbirliğini genişletmeye açılan kapı olarak gördüklerini söylemişti.