Haberler

Lübnan resmi ajansı: İsrail'in kullandığı fosforlu mühimmat zeytinlik ve çamlık alanlarda yangına neden oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusunun, ateşkese ve çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyinde beyaz fosfor içerikli mühimmat kullanarak zeytinlik ve çamlık alanlarda yangın çıkardığı belirtildi.

İsrail ordusunun, ateşkese ve çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyinde beyaz fosfor içerikli mühimmat kullanarak zeytinlik ve çamlık alanlarda yangın çıkardığı belirtildi.???????

İsrail, bölgedeki ateşkese, çerçeve anlaşmasına ve Lübnan'ın da dahil edildiği belirtilen ABD-İran mutabakatına rağmen saldırılarını sürdürdü.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu gece yarısından sonra ülkenin güneyindeki Yukarı Nebatiye beldesi yakınlarındaki Ali Tahir Tepesi'ne 2 hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusu ayrıca gece saatlerinde Yarun, Harun ve Bint Cubeyl beldelerine beyaz fosfor içerikli mühimmat attı. Saldırı nedeniyle zeytinliklerde ve çamlık alanlarda yangın çıktı.

?İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 4 bin 333 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Öte yandan Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.

Kaynak: AA
Enflasyon rakamları belli oldu

Enflasyon rakamları belli oldu! Büyük sürpriz var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Parti'ye geçen Eren Ali Bingöl'ün en yakını istifa etti

AK Parti'ye geçen başkanın en yakını istifa etti
Sapağı kaçırmanın faturası ağır oldu: Bir manevra ortalığı savaş alanına çevirdi

Sapağı kaçırmanın faturası ağır oldu
Pes dedirten görüntü! hem trafiği hem hayatlarını tehlikeye attılar

Motosiklet üzerinde taşıdıkları şeyi görenler gözlerine inanamadı
İşletme sahiplerinin kabusu oldular! Haraççı çeteye darbe vuruldu

İşletme sahiplerine kan kusturdular! Haraççı çeteye darbe
Ve yılın bombası patlıyor! Galatasaray milli yıldızla anlaşmak üzere

Ve yılın bombası patlıyor! Galatasaray milli yıldızla anlaşmak üzere
Süper Lig devinde gece yarısı bombası! Darwin Nunez'i getiriyorlar

Süper Lig devi durdu durdu bombayı gece yarısı patlattı
Dünyanın en genç satranç büyükustası Yağız Kaan Erdoğmuş 1. sırada

Milli gururumuzdan tarihi başarı! Dünyada 1. sıraya yükseldi.