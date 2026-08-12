Haberler

Lübnan ordusu: İsrail saldırıları geri dönüşü engelliyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Lübnan ordusu, İsrail'in ülkenin güneyine yönelik devam eden saldırılarının birliklerin konuşlanmasını tamamlamasını ve bölge halkının geri dönüşünü engellediğini duyurdu.

Lübnan ordusu, İsrail'in ülkenin güneyine yönelik devam eden saldırılarının birliklerin konuşlanmasını tamamlamasını ve bölge halkının geri dönüşünü engellediğini duyurdu.

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Lübnan'ın güneyinden çekilme sürecine ve son saldırılarına ilişkin bilgi verildi.

İsrail'in mevcut mutabakatları ve uluslararası hukuku ihlal etmeye devam ettiği belirtilen açıklamada, son olarak Nebatiye ilinin Doğu Zavtar beldesinde belediye binasını patlattığı bildirildi.

Doğu Zavtar beldesinde İsrail'in okul, sağlık ocağı, kreş ve çok sayıda evi de yıktığı aktarılan açıklamada, İsrail'in "güneydeki köy ve beldelere mümkün olan en çok zararı verme ve istikrarın sağlanmasını engelleme yönündeki yıkıcı yaklaşımını sürdürdüğü" ifadelerine yer verildi.

Lübnan ordusunun, İsrail saldırılarına rağmen ülkenin güneyinde görevini yapmaya çalıştığı kaydedilen açıklamada, "birliklerin konuşlanmasının tamamlanmasını ve halkın geri dönüşünü engelleyen saldırılar sebebiyle büyük zorluklarla karşılaşıldığı" vurgulandı.

?İsrail'in Lübnan'daki saldırıları

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 4 bin 335 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Kaynak: AA
Altın fiyatlarını yakından ilgilendiren ABD enflasyonu açıklandı

Piyasaların odaklandığı veri açıklandı! İşte altının ilk tepkisi

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'den Vedat Muriqi için TFF'ye sürpriz başvuru

Fenerbahçe'den Vedat için TFF'ye sürpriz başvuru
Cep telefonları bir aileyi yok ediyordu! Son anda kurtuldular

Hepimizin cebinde var! Az daha bir aileyi yok ediyordu
Hadise konserinde yerde dans etti! O anlar çok konuşuldu

Hadise konserinde yerlerde dans etti! O anlar çok konuşuldu
Forex mağdurlarından yardım çağrısı: Yavuz Usta’nın Bulgaristan’da olduğu öne sürülüyor

Yavuz Usta Bulgaristan’da mı? Mağdurlardan yardım çağrısı
CHP'de 5 il başkanlığına yeni atama

CHP'de "arınma" devam ediyor! 5 ile yeni atama
CHP'de 5 ile yeni il başkanı atandı

CHP'de 5 ile yeni il başkanı atandı
Oyunculuğu bırakıp Londra'ya yerleşmişti! Serel Yereli memleketine döndü

Oyunculuğu bırakıp Londra'ya yerleşmişti! Memleketine hızlı döndü