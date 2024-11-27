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Ateşkesin ardından Lübnan askerleri, ülkenin güneyine gönderiliyor

Ateşkesin ardından Lübnan askerleri, ülkenin güneyine gönderiliyor
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Lübnan ordusu, İsrail ile varılan ateşkes çerçevesinde Güney Litani bölgesinde asker konuşlandırma işlemlerine başladı. Ülkenin güneyine gönderilen asker sayısının 10 bin olduğu belirtildi.

Lübnan ordusu, İsrail ve Lübnan arasında varılan ateşkes uyarınca, Güney Litani bölgesinde asker konuşlandırmaya başladığını duyurdu.

Ateşkesin ardından Lübnan askerleri, ülkenin güneyine gönderiliyor

10 BİN LÜBNAN ASKERİ HAREKETE GEÇTİ

Lübnan ordusu, BM Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ile koordineli olarak Güney Litani bölgesine güçlerinin konuşlandırılmaya başlandığını açıkladı. Güney Litani bölgesinde Lübnan ordu güçlerinin konuşlandırılması kararının "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararı ve ilgili yükümlülükleri uygulama taahhüdüne dayandığı" belirtildi. Ülkenin güneyine 10 bin asker gönderildiği ifade edildi.

Ateşkesin ardından Lübnan askerleri, ülkenin güneyine gönderiliyor

İSRAİL-LÜBNAN ARASINDA ATEŞKES ANLAŞMASI

ABD Başkanı Joe Biden, Lübnan ile İsrail hükümetleri arasında ateşkes anlaşmasına varıldığını duyurmuştu. Biden, X hesabından yaptığı paylaşımda ise İsrail ve Lübnan başbakanlarıyla görüştüğünü, her iki tarafın da "İsrail ile Hizbullah arasındaki yıkıcı çatışmayı sona erdirme teklifini kabul ettiğini" belirtmişti.

Ateşkesin ardından Lübnan askerleri, ülkenin güneyine gönderiliyor

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes antlaşması yerel saatle 04.00 (Türkiye saati ile 05.00) itibarıyla yürürlüğe girmişti. Lübnan ve İsrail arasındaki ateşkes anlaşmasının 3. maddesinde, taraflar BMGK 1701 sayılı "kararının tam olarak uygulanması için adımlar atacağını" taahhüt ederken, 5. maddesinde "Lübnan'ın resmi askeri ve güvenlik güçleri, altyapısı ve silahları, Güney Litani bölgesine konuşlandırılacak." ifadelerine yer veriliyor.

Kaynak: AA / Çağrı Koşak - Güncel
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