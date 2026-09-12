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Lübnan Meclis Başkanı: İsrail ile imzalanan çerçeve anlaşması çöktü

Lübnan Meclis Başkanı: İsrail ile imzalanan çerçeve anlaşması çöktü
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BEYRUT, 12 Eylül (Xinhua) -- Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, Lübnan ile İsrail arasında ABD'nin arabuluculuğunda imzalanan çerçeve anlaşmasının çöktüğünü belirterek, artık İsrail'in daha fazla Lübnan toprağını işgal etmesinin önünde bir engel kalmadığı uyarısında bulundu.

BEYRUT, 12 Eylül (Xinhua) -- Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, Lübnan ile İsrail arasında ABD'nin arabuluculuğunda imzalanan çerçeve anlaşmasının çöktüğünü belirterek, artık İsrail'in daha fazla Lübnan toprağını işgal etmesinin önünde bir engel kalmadığı uyarısında bulundu.

Berri cuma günü yerel Al-Joumhouria gazetesine verdiği demeçte, "Durum tehlikeli ve tüm çözümler çok uzak görünüyor. Çerçeve anlaşması çöktü. İsrailliler toprak işgal etmek isterse bunun önünde bir engel kalmadı" ifadelerini kullandı.

Aralarında çocukların da bulunduğu can kayıplarının ve buldozerlerle gerçekleştirilen yıkım ve tahribatın devam ettiğine dikkat çeken Berri, gelecek günlerde bir ilerleme kaydedileceğini düşünmediğini belirtti.

Lübnan ile İsrail arasında haziran ayı sonlarında imzalanan çerçeve anlaşmasına rağmen iki ülke sınırında gerilim devam ediyor. İsrail, operasyonlarının Hizbullah tehdidini ortadan kaldırmayı amaçladığını iddia ediyor.

Kaynak: Xinhua
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