Lübnan Meclis Başkanı Berri: "İsrail saldırıları sürerken ateş altında müzakere yürütmek kabul edilemez"

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, İsrail'in saldırıları devam ederken müzakere yapmanın kabul edilemez olduğunu belirtti. Berri, Lübnan'ın güneyindeki istikrar için İsrail'in ateşkese uyması gerektiğini vurguladı.

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü bir dönemde "ateş altında" müzakere yürütmenin "kabul edilemez" olduğunu ifade etti.

Berri, Lübnan'da temaslarda bulunan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyesi ülkelerin temsilcilerinden oluşan heyeti, başkent Beyrut'un Ayn et-Tine bölgesindeki Meclis Başkanlığı binasında kabul etti.

Berri'nin ofisinden yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Lübnan'ın güneyindeki son gelişmeler, İsrail'in saldırıları ve İsrail ile müzakere konuları ele alındı.

İsrail'in Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşmasına rağmen saldırılarını sürdürdüğünü belirten Berri, devam eden bu ihlallerin savaşın yeniden alevlenmesine yol açabileceği uyarısında bulundu.

Lübnan'ın güneyinde istikrarın sağlanması için İsrail'in BMGK'nin 1701 sayılı kararına ve ateşkese uyması gerektiğini vurgulayan Berri, "İsrail saldırıları sürerken ateş altında müzakere yürütmek kabul edilemez." ifadesini kullandı.

BMGK heyeti, Başbakan Selam ile görüştü

BMGK heyeti, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam tarafından da kabul edildi.

Lübnan Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, başkentteki görüşmede Selam, İsrail'in saldırılarına son vermesi, işgal altındaki Lübnan topraklarından çekilmesi ve esirlerin serbest bırakılması için uluslararası baskının artırılması gerektiğini vurguladı.

Selam, BM Lübnan Geçici Barış Gücünün (UNIFIL) gelecek yıl görev süresinin sona ermesinin ardından oluşabilecek boşluğun giderilmesi için Lübnan'ın uluslararası desteğe ihtiyaç duyduğuna dikkati çekti.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan - Güncel
