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İsrail, Ateşkese Rağmen Lübnan'a Saldırmaya Devam Ediyor: En Az 65 Ölü, 170 Yaralı

İsrail, Ateşkese Rağmen Lübnan'a Saldırmaya Devam Ediyor: En Az 65 Ölü, 170 Yaralı
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Lübnan ile İsrail arasında 26 Haziran'da imzalanan ateşkes anlaşmasının ilk 10 gününde en az 65 kişi öldü, 170 kişi yaralandı. İsrail'in 180-230 arası ihlal yaptığı belirtilirken, toplam can kaybı 4.320'ye yükseldi.

BEYRUT, 8 Temmuz (Xinhua) -- Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkesin ilk 10 gününde en az 65 kişi hayatını kaybetti, 170'e yakın kişi de yaralandı. Aynı dönemde İsrail'in 180 ila 230 arasında ateşkes ihlali yaptığı bildirildi.

Lübnan'ın El Ahbar gazetesinin Halk Sağlığı Bakanlığı verileri ve sahadan gelen raporlara dayandırdığı salı günkü haberine göre, İsrail ateşkesi hava saldırıları, topçu ateşleri, kara harekatları ve yoğun insansız hava aracı (İHA) uçuşlarıyla ihlal etmeye devam etti.

Öte yandan Lübnanlı bir güvenlik kaynağı Xinhua'ya yaptığı açıklamada, İsrailli yerleşimcilerin askeri koruma altında Lübnan'ın güneyine geçtiğini ve İsrail ordusunun da Ali el-Tahir tepelerinin doğu tarafına bayrak dikmek için İHA kullandığını söyledi. Lübnan Ulusal Haber Ajansı ise İsrail topçularının sınır hattındaki çeşitli bölgeleri hedef aldığını bildirdi.

Lübnan Halk Sağlığı Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 4.320'ye, yaralı sayısının ise 12.203'e yükseldiğini açıkladı.

Lübnan ile İsrail arasında 26 Haziran'da Lübnan'ın güney sınırında ateşkesin tesisini ve gerilimin düşürülmesini öngören bir çerçeve anlaşması imzalanmıştı.

Kaynak: Xinhua
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