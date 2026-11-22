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İsrail saldırıları nedeniyle Lübnan'ın güneyindeki Yukarı Nebatiye beldesinden ayrılmak zorunda kalan aileler, ülkenin 83. bağımsızlık yıl dönümünde aylar sonra kısa süreliğine de olsa döndükleri evlerinin enkazında geçmişlerinden izler aradı, yeniden topraklarına dönme kararlılıklarını dile getirdi.

Lübnan, 22 Kasım'da bağımsızlığın 83. yıl dönümünü kutlarken ülkenin güneyindeki onlarca belde İsrail işgali altında bulunuyor. Bölgedeki çok sayıda yerleşim yeri de İsrail saldırıları ve tehditleri nedeniyle terk edilmiş durumda.

İsrail'in ülkenin güneyinde işgal ettiği bölgelere yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Yukarı Nebatiye'nin çevresi de sık sık hedef alınıyor.

İsrail'in 2 Mart'ta başlattığı saldırılar nedeniyle Yukarı Nebatiye'den ayrılmak zorunda kalan yüzlerce kişi, Lübnan ordusunun onayıyla bağımsızlık gününde beldelerini aylar sonra kısa süreliğine ziyaret edebildi.

Lübnan bayrağı taşıyan aileler, terk etmek zorunda kaldıkları beldeyi ziyaretlerinde yıkımla karşılaştı. Bölge sakinlerinden bazıları enkaz arasında kendilerine ait eşyalarını, hatıraları aradı, bazıları da yakınlarının mezarlarını ziyaret etti.

Bölgede çok sayıda evin yıkıldığı, hastane, cami ve kabristanın da saldırılarda hasar aldığı görüldü.

Beldelerini bu halde gören bölge sakinleri üzüntülerini dile getirse de evlerini yeniden inşa edip kalıcı olarak dönmeyi istediklerini ifade etti.

Ziyaret sırasında belde çevresinden İsrail'in topçu atışlarının sesleri duyuldu.

"Anılarımızın hepsi kayboldu"

İsrail saldırısında evi yıkılan Dana Yunus ve kızı Kamila İzzi, beldeye gelerek enkazda ailesine ait hatıra ve eşyaları aradı.

AA muhabirine konuşan Yunus, "Burası bizim evimiz. 2024'te hedef alınmıştı, onarıp yeniden inşa ettik, çok güzel hale getirmiştik. Evimiz iki katlıydı. Bu savaşta yeniden yıkıldı. Allah'a şükür, yine yaparız, daha güzelini inşa ederiz." dedi.

Evin yıkıldığını görmenin çok üzücü olduğunu belirten Yunus, "Hayatımız ve anılarımız buradaydı. Çocukların burada pek çok hatırası, çocukluk anıları vardı. Hepsi gitti, anılarımızın hepsi kayboldu." diye konuştu.

Saldırıların başladığı ilk gün evden ayrılmak zorunda kaldıklarını anlatan Yunus, "Şimdi yeniden geldik; bize ait eşyaları bulabilir miyiz diye etrafa bakıyoruz." ifadesini kullandı.

Evin kendileri için her şey olduğunu vurgulayan Yunus, "Allah herkesi korusun. Devletin bizim meselelerimizle ilgilenmesini istiyoruz, başka bir şey değil. İnşallah dönmeyi umuyoruz. Allah'ın izniyle geri döneceğiz." dedi.

"Eskisinden daha güzel olacak"

Kamila İzzi (22) ise bazı eşyalara rastlamak umuduyla dolaştığı evinin enkazında para koleksiyonunu bulduğunu belirterek şunlar söyledi:

"Bunlar eski Lübnan, Suriye ve başka ülkelere ait paralar. Eski paraları biriktirmeyi seviyordum. Onlar için üzülmüştüm, enkazın arasında bulunca yeniden sevindim."

Burada doğup büyüdüğünü ve bütün hayatının bu evde geçtiğini anlatan İzzi, "İnşallah hepimiz evlerimize ve köylerimize döner, eski hayatımıza yeniden kavuşuruz. Duygularım çok karışık; döndüğüm için mutluyum ama evim olmadığı için de üzgünüm. Yine de hep mutlu kalmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

İzzi en çok da odasını özlediğini söyleyerek, "Bana ait her şey odamdaydı. Eşyalarım, hikayelerim, kıyafetlerim ve yatağım buradaydı. Umudumuz büyük. İnşallah geri dönüp evimizi yeniden yapacağız ve eskisinden daha güzel bir yerde yaşayacağız. Allah'ın izniyle geri döneceğiz." ifadelerini kullandı.

"İnşallah beldemize döneceğiz"

Geçen sene kaybettiği annesinin mezarını ziyaret eden Lama Subuh ise "Evlerimizi ve gençlerimizi kaybettik. Beldemizin gençleri, amca ve dayı çocuklarım yaşamını yitirdi. Biz burada tek yürek, tek aileyiz. Bir evin başına gelen felaket bütün beldeyi etkiliyor." dedi.

Bağımsızlığın sevdikleriyle ve hayatını kaybeden yakınlarıyla kendi toprağında yaşamak anlamına geldiğini dile getiren Subuh, "İnşallah beldemize döneceğiz." diye konuştu.

Subuh, "Barış ve güven içinde yaşayacağımız bir ülke istiyoruz ama İsrail'le barış istemiyoruz. Anlaşmanın sonucunu gördük. Bombalanırken nasıl bağımsız olabiliriz? Ülkemizde gerçek bir bağımsızlık olmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Evim tanınmaz haldeydi"

Beldeden 11 aydır uzak kaldığını ve bugün ilk kez geldiğini söyleyen Ummu Ali de gördüğü manzarayı "tam bir yıkım" sözleriyle ifade etti.

Ummu Ali, "Beldeyi perişan halde gördüm. Evime gittim ama evim tanınmaz haldeydi, her yer yıkılmış. Mezarlık da evler de aynı durumda." dedi.

Bağımsızlık yıl dönümünde ülkenin özgür olmadığını dile getiren Ummu Ali, "Ne bağımsızlığı? Başımızı dik tutup beldemize döndüğümüzde bağımsız olacağız." diye konuştu.

Ummu Ali, savaşta ailelerini, sevdiklerini, evlerini ve komşularını kaybettiklerini belirterek "Eve giriyorsun, sevdiğini de komşunu da bulamıyorsun. Hepimiz dağıldık. Kim kaybetmedi ki? İnsan ömrü boyunca, gurbette ya da ülkesinde çalışıp küçücük bir ev kuruyor; şimdi hepsi yıkıldı." ifadelerini kullandı.

"İsrail hala topraklarımızı işgal ediyor"

Lübnanlı 12 yaşındaki kız çocuğu Fatma, bağımsızlık gününün kendisi için çok özel olduğunu ancak bu yıl her zamanki gibi geçmediğini söyledi.

Fatma, "Bugün çok özel bir gün olduğu için çok mutluyum. Ancak İsrail hala topraklarımızı işgal ediyor. Lübnan'daki tüm bölgelerden çekilmesini ve ülkemizin özgür olmasını istiyoruz." dedi.

Evi yıkılan Fatin Gudun da Yukarı Nebatiye'ye aylar sonra ilk kez geldiğini ancak İsrail tehdidi nedeniyle evini gidip görmediğini söyledi.

Bağımsızlık yıl dönümünde ülkenin egemenliğinin eksik olduğunu söyleyen Gudun, "Güneyin tamamı yıkıldı, halk topraklarına dönemedi ve bazı topraklar işgal altında. Yukarı Nebatiye işgal altında değil ama direncimizle, kararlılığımızla inşallah geri döneceğiz." diye konuştu.

Lübnan, 22 Kasım 1943'te Fransa mandasından bağımsızlığını kazanmıştı.

Kaynak: AA