Lübnan'da kanser hastaları ilaç temini sorununu protesto etti

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta tedavileri için ilaç satın alamayan kanser hastaları Başbakanlık Ofisi önünde gösteri düzenledi.

Hükümet Sarayı önündeki meydanda bir araya gelen onlarca kanser hastası, "ilaç temini sorununu çözemediği gerekçesiyle" hükümete tepki gösterdi.

"Kanser Savaşçısı", "Kanserin dini ve ırkı yok, tereddüt etmeden ilerliyor", "Hastalıkla savaş, ilaç desteğini keserek değil", "Sizler kanser hastalığından daha tehlikesiniz" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, ülkede kanser tedavisi için gerekli ilaçların bulunamamasını protesto etti.

Kanser hastaları ve onlara destek veren göstericiler, beraberinde getirdikleri Noel ağacını, Lübnan'da piyasada bulunamayan kanser ilaçlarının boş kutularıyla süsledi.

Lübnan'da hükümet, başta yakıt olmak üzere birçok temel ihtiyacı sübvanse edip uygun bir fiyatla vatandaşlara veriyordu.

Ancak ekonomik krizin patlak verdiği 2019'dan bu yana hükümet 2021'den itibaren kademeli bir şekilde yakıt, gıda, ilaç gibi birçok sektöre yönelik desteğini geri çekmişti.

Kanser ilaçları dahil birçok ilaca yönelik devlet desteğinin kaldırılmasının "hastaların ölüme terk edilmesi" olduğu eleştirisini yapan hastalar ve insan hakları savunucuları hükümete tepki gösteriyor.