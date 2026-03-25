Haberler

Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda bir İsrail askeri ağır yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları devam ederken, güneyde gerçekleşen bir roket saldırısında bir İsrail askeri ağır yaralandı. İsrail ordusu, Lübnan'dan füze atıldığını belirterek, ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiğini bildirdi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana 1094 can kaybı yaşandığını duyurdu.

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü ve işgalini genişlettiği Lübnan'ın güneyinde çıkan çatışmada 1 İsrail askerinin ağır yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinde İsrail askerlerine yönelik bir roket saldırısı gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, roket saldırısı sonucunda bir yedek askerin ağır yaralandığı ve tıbbi müdahale için hastaneye nakledildiği ifade edildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 1094 kişinin hayatını kaybettiği bildirmişti.

Sosyal İşler Bakanı Hanin es-Seyyid de İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
Trump anlaşmaya varılmasa da cumartesi ateşkes ilan edebilir

İsrail tarih verdi! Trump ateşkes ilan ediyor
43 yıl önce mezun olduğu okula müdür olarak döndü

43 yıl sonra aynı kapıdan bu kez müdür olarak girdi
Neler oluyor? Tel Aviv'den servis edilen yeni görüntü ses getirdi

Tel Aviv'de neler oluyor? Bu görüntü elden ele dolaşmaya başladı
Yozgat'ta çocuğunu öldürdüğü iddia edilen anneye müebbet hapis cezası verildi

Evladını vahşice katleden annenin isteği mahkemeye damga vurdu
Rapçi Vahap Canbay, Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi hakkında şikayetçi oldu

Tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu'na bir darbe de ünlü rapçiden
Danimarka Başbakanı Frederiksen istifa etti

Trump'ın gözünü diktiği ülkenin lideri koltuğundan oldu
Son operasyonun perde arkasında Boğaz'daki VIP partiler var

İşte son operasyonun perde arkası! VIP partilerde fuhuş ve...