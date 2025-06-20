Lübnan'da Hizbullah Destekçileri İran'a Selam Duruşunda

Lübnan'da Hizbullah Destekçileri İran'a Selam Duruşunda
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hizbullah taraftarları, Beyrut'ta düzenledikleri gösteride İran'a destek vererek, İsrail ve ABD aleyhine sloganlar attı. İran ile İsrail arasındaki çatışmaların arttığı bir dönemde gerçekleşen etkinlikte, İran lideri Ali Hamaney'in ve Hasan Nasrallah'ın fotoğrafları taşındı.

Lübnan'da Hizbullah taraftarları, İsrail ile karşılıklı saldırılara devam eden İran'a destek gösterisi düzenledi.

Başkent Beyrut'un Dahiye bölgesinde toplanan Hizbullah destekçileri, İran milli marşını okudu ve destek sloganları attı.

Göstericiler, İsrail saldırısında öldürülen Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah ile İran lideri Ali Hamaney ve İran'ın eski lideri Ayetullah Humeyni'nin fotoğraflarını taşıdı.

İran, Filistin, Lübnan ve Hizbullah bayrakları taşıyan göstericiler, İsrail ve ABD aleyhine sloganlar attı.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 25 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılardaysa, İran Sağlık Bakanlığı'ndan 15 Haziran'da yapılan açıklamaya göre en az 224 kişinin öldüğü, 1277'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu - Güncel
İran taarruza geçti, İsrail'de sirenler yeniden çalmaya başladı

Yeni saldırı dalgası başladı! Ülkenin her yerinde sirenler çalıyor
İran'ın Hayfa'yı vurduğu an! Dumanlar metrelerce yükseğe çıktı

İsrail'in can damarının vurulduğu an
Karne gününde sürpriz karar! Okullarda kıyafet yönetmeliği yeniden değişiyor

Okullarda kıyafet yönetmeliği yeniden değişiyor
Daha önce gördüklerinizi unutun! Milyoner'de yarışmacının elendiği soru pes dedirtti

Milyoner'de yarışmacının elendiği soru pes dedirtti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakanlık ifşa etti! Ünlü baharat markasında etiket oyunu

Ünlü baharat markasında skandal! Etikette var, içinde yok
Minguzzi cinayetinde mahkeme heyeti davadan çekildi

Minguzzi davasında mahkeme heyetinden dikkat çeken karar
Mustafa Sarıgül Dursun Özbek'e seslendi: Bizimle dostluk maçı yapın

Dursun Özbek Mustafa Sarıgül'ün o teklifini kabul etti
9 yaşındaki Yasemin'i öldüren kuzenden kan donduran itiraf: Denk geldi

9 yaşındaki Yasemin'i öldüren kuzenden kan donduran itiraf: Denk geldi
İki takım arasında kalmıştı! Menajeri Muslera'nın yeni kulübünü açıkladı

İki takım arasında kalmıştı! Menajeri yeni kulübünü açıkladı
İsrailli bakandan orduya Tahran talimatı: Saldırıları yoğunlaştırın

İsrail orduya talimat verdi, Tahran'da binler aynı sloganı haykırdı
Kuzey Kore'den İran'a destek sinyali: Hwasong-16B füzesi gündemde

Kim, sinyali verdi! İran-İsrail savaşının seyrini değiştirecek füze
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.