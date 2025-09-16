Lübnan'da Gazze İçin Dayanışma Eylemi
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, Sınır Tanımayan Doktorlar'ın Gazze için başlattığı küresel kampanya çerçevesinde bir dayanışma eylemi düzenlendi. 15 Eylül 2025'te gerçekleşen eyleme çok sayıda kişi katıldı.
BEYRUT, 16 Eylül (Xinhua) -- Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Gazze için dayanışma eylemine katılan halk, 15 Eylül 2025.
Sınır Tanımayan Doktorlar'ın Gazze için başlattığı küresel kampanya kapsamında Beyrut'ta dayanışma eylemi düzenlendi. (Fotoğraf: Bilal Jawich/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel