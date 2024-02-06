Lübnan'da Emekli Askerler Gösteri Düzenledi

Lübnan'da emekli askerler, düşük maaş ve kötü yaşam koşulları nedeniyle başkent Beyrut'un farklı noktalarından gösteriler düzenledi.

Yüzlerce emekli asker, ellerinde Lübnan bayraklarıyla Beyrut Limanı girişi ile Maliye Bakanlığı binası önünde toplandı.

Liman ve bakanlık binası önündeki yolu trafiğe kapatan göstericiler daha sonra araç lastiklerini ateşe verdi.

Emekli askerlerin limana araç giriş-çıkışına izin vermemesi üzerine yük taşıyan araçlar trafiğe neden oldu.

AA muhabirine konuşan emekli asker Ahmed Muhammed, Lübnan Meclisinden geçen 2024 bütçesinde asker emeklilerin hakkının yendiğini diğer sektörlerde emekli olanlara göre adil bir maaş alamadıklarını söyledi.

Lübnan ordusunda 25 yıl hizmet verdiğini dile getiren Muhammed, adil bir emekli maaşı alana kadar gösterilerine devam edeceklerini belirtti.

Bir başka gösterici Ali Hasan ise hükümetin yeniden emeklileri ihmal ettiğini, adil davranmayıp düşük maaş ödediğini söyledi.

Göstericiler tek taleplerinin herkes gibi "onurlu yaşamak" olduğunu ve "hırsızların çaldıklarını iade etmeleri gerektiğini" ifade etti.

Lübnan'ı korumak için hayatlarını tehlikeye attıklarını söyleyen emekli askerler, en az aylık 500 dolar maaş almak istiyor.

Lübnan'da halihazırda en düşük rütbeli emekli asker aylık 150 dolar civarında maaş alıyor. Ancak bu rakam 2019'daki ekonomik krizden önce yaklaşık 1200 dolar idi.

Lübnan'daki ekonomik kriz

Ülkede, 2019'da 1 ABD doları 1500 Lübnan lirasından işlem görürken, art arda yaşanan gelişmelerle eş zamanlı olarak yerel para birimindeki değer kaybı da arttı.

Lübnan lirasının dolar karşısında yüzde 95 üzerinde yaşanan değer kaybı nedeniyle şu anda 1 dolar 90 bin Lübnan lirası seviyesinde işlem görüyor.

Dünya Bankasının Kasım 2022'de yayımlanan raporunda, Lübnan'daki mali kaybın 72 milyar doları aştığı belirtilmişti.